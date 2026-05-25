Petrol and Diesel Prices in Kolkata: ১৩ দিনে ৪ বার! দাম বাড়ল তেলের, কলকাতায় ১০০ টাকার কাছে ডিজেল, পেট্রোলের রেট কত?

Petrol and Diesel Prices in Kolkata: ১৩ দিনে ৪ বার! দাম বাড়ল তেলের, কলকাতায় ১০০ টাকার কাছে ডিজেল, পেট্রোলের রেট কত?
Petrol and Diesel Prices in Kolkata: দু'সপ্তাহেরও কম সময় চারবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়ানো হল কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে। তার জেরে মাথায় হাত পড়েছে মধ্যবিত্ত মানুষের। বিভিন্ন শহরে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম কত পড়ছে?
Petrol and Diesel Prices in Kolkata: মেরেকেটে ১৩ দিনে চতুর্থবার দাম বাড়ানো হল পেট্রোল এবং ডিজেলের। সোমবার দিল্লিতে এক লিটার পেট্রোলের দাম বেড়েছে ২.৬১ টাকা। সেখানে লিটারপিছু ডিজেলের দাম ২.৭১ টাকা বাড়ানো হয়েছে। আর তার ফলে দিল্লিতে সেঞ্চুরি পার করে ফেলেছে পেট্রোল। দিল্লিতে এক লিটার পেট্রোলের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০২ টাকা ১২ পয়সা। একইভাবে কলকাতা, মুম্বই এবং চেন্নাইয়েও সোমবার নতুন করে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। কলকাতায় যেমন এক লিটার পেট্রোলের দাম বেড়েছে ২.৮৭ টাকা। আর লিটারপিছু ডিজেলের দাম ২.৮ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ফলে কলকাতায় প্রায় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ফেলল ডিজেল। অথচ সপ্তাহদুয়েক আগেই দামটা ৯০ টাকার কাছাকাছি ছিল। কিন্তু শেষ ১৩ দিনে প্রায় সাত টাকা দাম বেড়েছে পেট্রোল এবং ডিজেলের।
আজ দেশের ৪ মেট্রো শহরে পেট্রোলের দাম কত?
১) দিল্লি: ১০২ টাকা ১২ পয়সা। দাম বেড়েছে ২ টাকা ৬১ পয়সা।
২) কলকাতা: ১১৩ টাকা ৫১ পয়সা। দাম বেড়েছে ২ টাকা ৮৭ পয়সা।
৩) মুম্বই: ১১১ টাকা ২১ পয়সা। দাম বেড়েছে ২ টাকা ৭২ পয়সা।
৪) চেন্নাই: ১০৭ টাকা ৭৭ পয়সা। দাম বেড়েছে ২ টাকা ৪৬ পয়সা।
এক লিটার ডিজেলের দাম কত হল?
১) দিল্লি: ৯৫ টাকা ২০ পয়সা। দাম বেড়েছে ২ টাকা ৭১ পয়সা।
২) কলকাতা: ৯৯ টাকা ৮২ পয়সা। দাম বেড়েছে ২ টাকা ৮০ পয়সা।
৩) মুম্বই: ৯৭ টাকা ৮৩ পয়সা। দাম বেড়েছে ২ টাকা ৮১ পয়সা।
৪) চেন্নাই: ৯৯ টাকা ৫৫ পয়সা। দাম বেড়েছে ২ টাকা ৫৭ পয়সা।
নিজস্ব গাড়ি ছেড়ে বাস-মেট্রোয় ভরসা কলকাতার
আর সেই লাগাতার জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে অনেকেই গাড়ি থেকে বাস বা মেট্রোয় করে অফিস বা গন্তব্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী জানিয়েছেন, এতদিন যাদবপুর থেকে সল্টলেকের অফিসে যেতেন গাড়িতে করে। কিন্তু পেট্রোলের দাম এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে এসি বাসে করে অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
কেউ-কেউ আবার বৈদ্যুতিক গাড়ি বা বাইক কেনারও পরিকল্পনা করছেন। তাতেও অবশ্য শান্তি নেই বলে জানিয়েছেন কলকাতার শহরতলির এক বাসিন্দা। তিনি জানিয়েছেন, যে কাজ করেন, তাতে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যেতে হয়। এতদিন বাইকে করে যেতেন। কিন্তু জ্বালানির দাম রকেটের গতিতে বেড়ে যাওয়ায় বৈদ্যুতিক গাড়ি কিনবে ভেবেছিলেন। তারও দাম বেড়ে গিয়েছে। এখন বুঝতে পারছেন না যে কী করবেন।
