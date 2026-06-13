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    Abhishek Banerjee PA Sumit Roy: পুলিশ আসতে ৪ ঘণ্টা দরজা খোলেনি অভিষেকরা, সরকারি জমি নিয়ে 'দুর্নীতি' আপ্ত-সহায়কের

    Abhishek Banerjee PA Sumit Roy: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়ের খোঁজে তল্লাশি চালায় শালবনি থানার পুলিশ।

    Published on: Jun 13, 2026 12:59 PM IST
    By Ayan Das
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    Abhishek Banerjee PA Sumit Roy: ১) রাত ১ টা নাগাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সুমিত রায়ের ফোনের টাওয়ার লোকেশন মেলে।

    অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়ের খোঁজে তল্লাশি চালায় শালবনি থানার পুলিশ।
    অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়ের খোঁজে তল্লাশি চালায় শালবনি থানার পুলিশ।

    ২) ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতে হাজির হয় পুলিশ।

    ৩) কিন্তু দরজা খোলার জন্য ঘণ্টাচারেক অপেক্ষা করতে হয় পুলিশ আধিকারিকদের।

    ৪) শেষপর্যন্ত দরজা ভেঙে সকাল ৬ টা নাগাদ অভিষেকের বাড়িতে ঢোকেন তাঁরা। ঘণ্টাদেড়েকের মতো তল্লাশি চালানো হয়।

    ৫) সকাল আটটা নাগাদ ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় পুলিশ। অভিষেকের বাড়ি থেকে কোনওকিছু বাজেয়াপ্ত করেনি পুলিশ। মেলেনি অভিষেকের আপ্ত-সহায়ক সুমিতেরও খোঁজ।

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    প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে জেরা করেই উঠে আসে সুমিতের নাম

    রবিবার রাত, ভোররাত ও সকাল মিলিয়ে অভিষেকের বাড়িতে এমনই ঘটনাপ্রবাহ চলেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে এখনও বেপাত্তা রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের আপ্ত-সহায়ক সুমিত। সূত্রের খবর, সম্প্রতি জমি কেলেঙ্কারি এবং আর্থিক তছরূপের অভিযোগে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সুজয় হাজরাকে গ্রেফতারির পরে জেরা করে সুমিতের নাম উঠে এসেছে। তাঁদের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের হদিশ মিলেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

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    সুমিত একদম নাকি ‘রত্ন’

    আর সেই সুমিত একদম নাকি ‘রত্ন’ বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, সরকারি জমির চরিত্র পালটে দিয়ে বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুমিত। শালবনি থানায় দায়ের করা হয় মামলা। সেই মামলার রেশ ধরেই অভিষেকের বাড়িতে পৌঁছে যায় পুলিশ। পরবর্তীতে কলকাতায় সুমিতের বাড়িতেও তাঁর সন্ধান মেলেনি। অতীতে যে সুমিতকে কয়লা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

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    ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে’ তল্লাশি, অভিযোগ তৃণমূলের

    সেই সুমিতের খোঁজে অভিষেকের বাড়িতে যে তল্লাশি চালানো হয়েছে, সেটাকে প্রতিহিংসামূলক বলে তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ অভিযোগ করেছেন, ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে’ তল্লাশি চালানো হয়েছে। অথচ ৯০ মিনিটের অভিযানে পুলিশ কিছুই বাজেয়াপ্ত করেনি অভিষেকের বাড়িতে।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    Home/Bengal/Abhishek Banerjee PA Sumit Roy: পুলিশ আসতে ৪ ঘণ্টা দরজা খোলেনি অভিষেকরা, সরকারি জমি নিয়ে 'দুর্নীতি' আপ্ত-সহায়কের
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