    SSC Class XI-XII Counselling Dates: দ্বিতীয় দফায় ১০ বিষয়ের কাউন্সেলিং হবে SSC একাদশ-দ্বাদশের, কবে কার পড়ল? রইল সূচি

    দ্বিতীয় দফায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের সূচি প্রকাশ করল এসএসসি। বুধবার সন্ধ্যায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) তরফে জানানো হয়েছে যে আগামী ২৪ মার্চ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাউন্সেলিং শুরু হবে।

    Published on: Mar 18, 2026 7:44 PM IST
    By Ayan Das
    দ্বিতীয় দফায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের সূচি প্রকাশ করল এসএসসি। বুধবার সন্ধ্যায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) তরফে জানানো হয়েছে যে আগামী ২৪ মার্চ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাউন্সেলিং শুরু হবে। চলবে আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। এই দফায় মোট ১০টি বিষয়ের চাকরিপ্রার্থীদের কাউন্সেলিং হবে। সেগুলি হল - স্ট্যাটিস্টিকস, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, নিউট্রিশন, হিন্দি, কমার্স, হোম ম্যানেজমেন্ট ও হোম নার্সিং, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এবং অঙ্ক। অর্থাৎ সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১৭টি বিষয়ের কাউন্সেলিং সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম দফায় সাতটি বিষয়ের প্রার্থীদের কাউন্সেলিং হয়ে গিয়েছে।

    দ্বিতীয় দফায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের সূচি প্রকাশিত হল। (ছবিটি প্রতীকী) ( )

    SSC একাদশ-দ্বাদশের দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

    ১) কাউন্সেলিংয়ের জন্য ইনটিমেশন লেটার প্রকাশিত হবে আগামী ২১ জানুয়ারি। প্রার্থীরা পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসিয়াস ওয়েবসাইট www.westbengalssc.com থেকে ইনটিমেশন লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন।

    ২) ২১ মার্চের মধ্যে কম্বাইনড মেরিট লিস্ট প্রকাশ করে দেওয়া হবে বলে এসএসসির তরফে জানানো হয়েছে।

    ৩) আজই প্রকাশ করা হবে ভ্যাকেন্সি লিস্ট।

    কবে কোন বিষয়ের কাউন্সেলিং হবে?

    বাকিদের কাউন্সেলিং কবে হবে?

    এখন যা পরিস্থিতি, তাতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের তৃতীয় দফা শেষ শুরু হবে বিধানসভা নির্বাচন মিটে যাওয়ার পরে। কারণ ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের কাউন্সেলিং চলবে। তারপর আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট। দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে আগামী ২৯ এপ্রিল। গণনা হবে আগামী ৪ মে। তারপর নয়া সরকারের শপথ মিটিয়ে তৃতীয় দফার কাউন্সেলিং শুরু করতে-করতে মে'র মাঝামাঝি হয়ে যাবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

    যদিও এসএসসির তরফে আপাতত জানানো হয়নি যে কবে বাকি বিষয়গুলির প্রার্থীদের কাউন্সেলিং শুরু হবে। কমিশনের তরফে শুধুমাত্র জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময় পরবর্তী পর্যায়ের কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ জানানো হবে। তবে আজ নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ভেরিফিকেশনের সূচি আজ প্রকাশিত হচ্ছে না বলে সূত্রের খবর। সূত্রের খবর, আগামিকাল সেই নোটিশ জারি করা হতে পারে।

