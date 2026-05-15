Suvendu suspends 3 IPS over RG Kar: আরজি কর কাণ্ডে 'মিসহ্যান্ডলিং' ও টাকা দেওয়ার চেষ্টা, ৩ IPS-কে সাসপেন্ড শুভেন্দুর

Suvendu suspends 3 IPS over RG Kar: আরজি কর কাণ্ডে 'মিসহ্যান্ডলিং' ও টাকা দেওয়ার চেষ্টা, ৩ IPS-কে সাসপেন্ড শুভেন্দুর
Suvendu suspends 3 IPS over RG Kar: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের কাণ্ডে কঠোর পদক্ষেপ করল শুভেন্দু অধিকারী সরকার। যে তিন আইপিএস অফিসারকে নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছিল, তাঁদের সাসপেন্ড করা হল।
আরজি কর কাণ্ডে তিন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করে দিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও মৃত্যু কাণ্ডকে ঠিকমতো সামলানোর না (মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় 'মিসহ্যান্ডলিং') জন্য এবং পরিবারকে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগ ওঠার জন্য আইপিএস বিনীত গোয়েল, আইপিএস ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এবং আইপিএস অভিষেক গুপ্তাকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
কেন তাঁদের সাসপেন্ড করে দেওয়া হচ্ছে, সেটার ব্যাখ্যা মুখ্যমন্ত্রী করেছেন।
আরজি কর কাণ্ডের সময় ৩ আইপিএস কোন পদে ছিলেন?
২০২৪ সালের অগস্টে আরজি কর কাণ্ডের সময় কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন বিনীত। ডিসি (সেন্ট্রাল) পদে ছিলেন আইপিএল ইন্দিরা। যিনি সেইসময় কলকাতা পুলিশের হয়ে একাধিক সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন। আর অভিষেক ছিলেন ডিসি (নর্থ) পদে। আরজি কর আন্দোলনের পরবর্তীতে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের মুখে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে বিনীতকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। যিনি আপাতত এডিজি (আইবি) পদে আছেন। আবার সরানো হয়েছিল অভিষেককেও।
