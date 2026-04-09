Humayun Kabir Video Row: BJP-র সঙ্গে ১,০০০ কোটি টাকার ডিল হুমায়ুন কবীবের? মুসলিমদের ‘বোকা বানানোর ছক’? অভিযোগ TMC-র

Humayun Kabir Video Row: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের হারাতে বিজেপির সঙ্গে নাকি ১,০০০ কোটি টাকার 'ডিল' করেছেন - হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসক দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, বিভিন্ন সূত্র থেকে তাদের হাতে একটি ভিডিয়ো (সেই ভিডিয়োর পৃথকভাবে সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) এসেছে। সেখানেই নাকি বিজেপির সঙ্গে ১,০০০ কোটি টাকার 'ডিল'-র বিষয়ে কথা বলছেন হুমায়ুন। ভিডিয়োয় (সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি-শাসিত অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নামও নাকি হুমায়ুন বলেছেন বলে তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে।
হুমায়ুন অগ্রিম বাবদ ২০০ কোটি টাকা চেয়েছেন, দাবি তৃণমূলের
তৃণমূলের অভিযোগ, হুমায়ুনকে বলতে শোনা গিয়েছে যে ‘(মুসলিমদের বোকা) না বানালে, ওদের কাছে চলে যাবে ভোট। ওদের বোকা বানানো খুব সহজ।’ সেইসঙ্গে ১,০০০ কোটি টাকার ‘ডিল’-র অংশ হিসেবে হুমায়ুন অগ্রিম বাবদ ২০০ কোটি টাকা চেয়েছেন। যদিও সেই ভাইরাল ভিডিয়ো এবং তৃণমূলের অভিযোগ নিয়ে আপাতত হুমায়ুন কোনও মন্তব্য করেনি। কিছু বলা হয়নি বিজেপির তরফেও।
হুমায়ুনকে জেরা করা উচিত ইডির, দাবি কুণালের
তৃণমূল অবশ্য হুমায়ুনকে জেরার দাবি তুলেছে। বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, টাকা লেনদেনের কথা যেহেতু উঠে এসেছে, তাহলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কেন হাত গুটিয়ে বসে আছে? অবিলম্বে নোটিশ পাঠিয়ে হুমায়ুনকে জেরা করতে হবে। কারা মুসলিমদের আবেগ নিয়ে খেলার চেষ্টা করছেন, তাঁদের নাম সামনে আনতে হবে বলে দাবি করেছেন কুণাল।
‘বিজেপি জানে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতছেন’
সেইসঙ্গে কুণাল দাবি করেছেন, পুরো বিষয়টা ভয়ংকর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিপুল ভোটে জিতে ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছেন, সে বিষয়ে বাংলার মানুষ নিশ্চিত, বিজেপি নিশ্চিত। তাই ভোট ভাগাভাগির জন্য বিজেপি তৈরি করছে ‘বি’ টিম, ‘সি’ টিম। ব্যবহার করছে হুমায়ুনের মতো লোকজনকে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।