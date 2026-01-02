Weather Forecast west Bengal: ভরা পৌষে বাংলায় ফের কবে জাঁকিয়ে পড়বে শীত? আবহাওয়ার রিপোর্ট একনজরে

Weather Forecast west Bengal: ভরা পৌষে বাংলায় ফের কবে জাঁকিয়ে পড়বে শীত? আবহাওয়ার রিপোর্ট একনজরে
রাজধানী দিল্লিতে শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। বাংলার শীতের হালহকিকত কী?
ভরা পৌষে বর্ষবরণের সময়ে বছরের শুরুর দিনেই রেকর্ড ঠাণ্ডা দিয়ে বাংলায় ধরা দিয়েছে শীত। তবে এবার তাপমাত্রা দক্ষিণে কিছুটা বাড়তে পারে বলে আবহাওয়া পূর্বাভাস। সেক্ষেত্রে নলেন গুড়ের রসগোল্লা, কড়াইশুটির কচুৃরির মরশুমে ফের কবে শীত জাঁকিয়ে পড়বে, সেদিকে তাকিয়ে অনেকেই!
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
পৌষের শীত মানেই মিঠে রোদে পিঠ রেখে আরামে কমলালেবু খাওয়ার দিন! এমন সময়ে শীত জাঁকিয়ে পড়া মানেই কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া দাওয়া কিম্বা ঘোরাফেরা! বছরের প্রথম দিনে যদিও ১১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নিয়ে কলকাতার ঠান্ডার ২২ গজে শীত নেমেছিল, তবে এরপর আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। পরের ৩ দিনে সেভাবে তাপমাত্রায় হেরফের হবে না। তবে তার পর থেকে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। সেক্ষেত্রে আগামী মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
উত্তরবঙ্গে অবশ্য তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিছুদিন পর থেকেই তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। শনিবার দার্জিলিং, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রবি ও সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুরে কুয়াশার দাপট থাকবে।
শৈত্যপ্রবাহ, ঠাণ্ডায় কাঁপছে দিল্লি:-
এদিকে, রাজধানী দিল্লিতে শৈত্যপ্রবাহের আগাম পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। দিল্লি ছাড়াও, রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আইএমডি পূর্বাভাস দিয়েছে, যে ২ থেকে ৫ জানুয়ারির মধ্যে দিল্লির বিচ্ছিন্ন স্থানে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে যার জেরে জাতীয় রাজধানীতে ঠাণ্ডা আবহাওয়া অব্যাহত রয়েছে।