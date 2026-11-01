রাজনৈতিক পালাবদলের পর বদলে গেল চলচ্চিত্র উৎসবের লোগো, কারা কারা আসছেন উৎসবে?

রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বছর বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। আগামী ১৬ থেকে ২৩ ডিসেম্বর চলবে এই অনুষ্ঠান। খুব সম্ভবত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে। এবার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের লোগোতেও এলো পরিবর্তন।
রবিবার মিঠুন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে এই নতুন লোগো উন্মোচিত হলো সকলের সামনে। সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, জিৎ, সুদেষ্ণা রায়, হরনাথ চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। এই নতুন লোগো তৈরি হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের পুত্র সন্দীপ রায়ের শৈল্পিক ভাবনায়।
এবারের কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের ফোকাস দেশ আয়ারল্যান্ড। সঞ্চালক হবেন হিরন চট্টোপাধ্যায়। অতিথিদের তালিকাতেও রয়েছে বড় চমক। মিঠুন চক্রবর্তী আগেই জানিয়েছিলেন এবারের অনুষ্ঠানে আসবেন রজনীকান্ত, প্রভাসের মতো দক্ষিণী তারকারা। এবার জানা গেল তালিকায় যোগ হয়েছে অক্ষয় কুমার, সঞ্জয় দত্ত, অনুপম খের, পরেশ রাওয়াল, জনি লিভার, অনুরাগ বসু, কঙ্গনা রানাওয়াত, মধুর ভান্ডকারের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নাম।
তালিকায় রয়েছে একজন হলিউড অভিনেত্রীর নামও। যদিও তিনি কে তা এখনো প্রকাশ্যে আনা হয়নি। প্রকাশ্যে আনা হয়নি চলচ্চিত্র উৎসবে ঠিক কোন কোন ছবি দেখানো হবে। তবে রাজনৈতিক পালাবদলের পর যেহেতু এটি প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব তাই সবটাই নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, গত বছর চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, জাভেদ আখতার, শাবানা আজমি, রানী মুখোপাধ্যায়, বিদ্যা বালান, ক্যাটরিনা কাইফ, অনুষ্কা শর্মা, সোনাক্ষী সিনহার মতো বলিউড ব্যক্তিত্বরা। তবে এই বছর একেবারে নতুন অতিথিদের তালিকায় যোগ করেছেন সরকার।
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