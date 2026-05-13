    আমিরের ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর সিক্যুয়েল নিয়ে বড় আপডেট! শরমন, মাধবন ছাড়াও থাকতে পারেন এই জনপ্রিয় অভিনেতা?

    May 13, 2026, 18:30:41 IST
    By Sayani Rana
    ‘সিতারে জমিন পর’- এর সাফল্যের পর আমির খানের পরবর্তী প্রজেক্ট কী হবে, তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছিল। কেউ কেউ দাবি করেছিলেন যে তিনি তাঁর ছেলে জুনাইদের জন্য একটি ড্রামা নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু এইচটি জানায় যে, এই সুপারস্টার তাঁর ২০০৯ সালের ব্লকবাস্টার ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর বহু প্রতীক্ষিত সিক্যুয়েলের কাজ শুরু করেছেন। আর এই ছবিতে ফিরতে চলেছেন শরমন জোশি এবং আর মাধবন।

    এক সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, আমির ‘থ্রি ইডিয়টস’ -এর সিক্যুয়েলের কাজ শুরু করেছেন। বর্তমানে ছবিটি প্রি-প্রোডাকশন পর্যায়ে রয়েছে, তবে এটা নিশ্চিত যে প্রথম ছবির প্রধান কলাকুশলী, যেমন- আমির, মাধবন এবং শারমান এই সিক্যুয়েলে থাকবেন। কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, ছবিটির নাম হবে ‘ফোর ইডিয়টস’ এবং চতুর্থ ‘ইডিয়ট’-এর ভূমিকায় থাকবেন ভিকি কৌশল। তবে, এই তথ্যটি সত্যি কিনা, তার কোনও নিশ্চিত খবর মেলেনি।

    ছবিটিতে টাইম জাম্প দেখানো হবে। চরিত্রগুলোর বয়স প্রথম ছবির চরিত্রগুলোর মতো থাকবে না। তবে, চমকের বিষয় হল, সূত্রটি বলছে যে ছবিটিতে প্রথম ছবির আগের সময় না পরের সময় তুলে ধরা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই টাইম জাম্প প্রথম ছবির ঘটনাগুলোর আগে বা পরে হতে পারে। ঠিক কোনটি হবে, তা আপাতত শুধু আমিরই জানেন। শোনা যাচ্ছে, মূল ছবিটি যিনি পরিচালনা করেছিলেন, অর্থাৎ রাজকুমার হিরানিই এই সিক্যুয়েলটিও পরিচালনা করবেন।

    রাজকুমার হিরানি পরিচালিত ‘থ্রি ইডিয়টস’ কিছু কলেজ পড়ুয়ার জীবনের কাহিনী তুলে ধরেছিল কমেডি-ড্রামার মাধ্যমে। এই ছবিতে রাজকুমারের সহ-লেখক ছিলেন অভিজাত জোশী। আমির, মাধবন এবং শরমন ছাড়াও ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন কারিনা কাপুর, বোমান ইরানি, মোনা সিং এবং ওমি বৈদ্য।

    ২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়ার পর ‘থ্রি ইডিয়টস’ বিশাল ভাবে ব্লকবাস্টার হয়, যা বিশ্বব্যাপী ৪০০ কোটি টাকা আয় করে ভারতের সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্রে পরিণত হয়। এটিই ছিল ৪০০ কোটির গণ্ডি পেরোনো প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং চীনেও এটি দারুণ সাফল্য পায়, সেখানে এটি ‘অবতার’-এর থেকেও বেশি আয় করেছিল। এর একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্রভাবও রয়েছে এবং এটি নিয়মিত ভাবে একবিংশ শতাব্দীর সেরা ভারতীয় চলচ্চিত্রের তালিকায় স্থান পায়।

