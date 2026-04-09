কিংবদন্তি অভিনেত্রী মধুবালার চরিত্রে দেখা যাবে ‘ধুরন্ধর’ খ্যাত সারা অর্জুন কে? পরিচালক কে?
চলচ্চিত্র নির্মাতা আদিত্য ধরের ছবি ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ বর্তমানে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। ‘ধুরন্ধর ২’ ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। মুক্তির পয় থেকেই বক্স অফিসে ছবিটি রীতিমতো ঝড় তুলেছে। এই ছবিতে রণবীর সিং তাঁর অনবদ্য অভিনয় দিয়ে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন। কেবল রণবীরই নন, সারা অর্জুনও ছবিতে তাঁর অভিনয়ের জন্য প্রশংসা কুড়াচ্ছেন। ‘ধুরন্ধর ২’-এর সাফল্যের পর সারা এখন আরও একটি বড় মাপের ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন।
'পিঙ্কভিলা'-র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সারা অর্জুন 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্যের পর, এবার চলচ্চিত্র নির্মাতা জসমিত কে. রিনের পরবর্তী ছবিতে কিংবদন্তি চিত্রতারকা মধুবালার চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন। এই ছবিটি প্রযোজনা করবেন সঞ্জয় লীলা বনসালী। বর্তমানে ছবিটির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ চলছে।
একটি সূত্র 'পিঙ্কভিলা'-কে জানিয়েছে, ‘মধুবালা’-র সৌন্দর্য ও মোহনীয়তার প্রতি সুবিচার করতে সারা এক উল্লেখযোগ্য শারীরিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাবেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা থেকে শুরু করে বাচনভঙ্গির প্রশিক্ষণ এবং 'লুক টেস্ট'—প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপরই বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। সেই স্বর্ণযুগকে নিখুঁত নির্ভুলতার সঙ্গে পুনর্নির্মাণ করতে নির্মাতারা চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছেন না।'
'ধুরন্ধর ২' হল ২০২৫ সালের হিট সিনেমা 'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়েল। মূল সিনেমাটি গত ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল। প্রথম সিনেমাটিতে দেখানো হয়েছিল যে, কীভাবে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে নির্মূল করার লক্ষ্যে হামজা পাকিস্তানের লিয়ারি এলাকার একটি বেলুচ গ্যাংয়ের ভেতরে অনুপ্রবেশ করে।
এই সিক্যুয়েলটিতে সেই নেপথ্য কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। কীভাবে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি জাসকিরাতকে হামজায় রূপান্তরিত করে। রণবীর, সারা অর্জুন, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, রাকেশ বেদী, দানিশ পান্ডোর এবং অন্যান্য শিল্পীরা এই সিনেমায় তাঁদের আগের চরিত্রগুলোতেই পুনরায় অভিনয় করেছেন। প্রথম সিনেমা 'ধুরন্ধর' বিশ্বজুড়ে ১,৩০০ কোটি টাকা আয় করেছিল এবং ডিসেম্বরে মুক্তির তিন মাস পরেও এই ছবির দ্বিতীয় পর্ব বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহগুলোতে চলছে।
Home/Entertainment/কিংবদন্তি অভিনেত্রী মধুবালার চরিত্রে দেখা যাবে ‘ধুরন্ধর’ খ্যাত সারা অর্জুন কে? পরিচালক কে?