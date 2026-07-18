অবশেষে হল স্বপ্ন পূরণ, দেবের সঙ্গে এক মঞ্চে অহনা, নাচ করলেন মনের মানুষের সঙ্গে
ছোট পর্দার একাধিক অভিনেত্রী বড় পর্দায় অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন। তবে তার থেকেও বড় কথা, দেবের বিপরীতে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন একাধিক অভিনেত্রী। এবার সেই সুযোগ পেলেন অহনা দত্ত। দেবের সঙ্গে এক মঞ্চে নাচ করার সুযোগ পেলেন তিনি। স্বপ্ন পূরণ হল অভিনেত্রীর।
ছোট পর্দার একাধিক অভিনেত্রী বড় পর্দায় অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন। তবে তার থেকেও বড় কথা, দেবের বিপরীতে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন একাধিক অভিনেত্রী। এবার সেই সুযোগ পেলেন অহনা দত্ত। দেবের সঙ্গে এক মঞ্চে নাচ করার সুযোগ পেলেন তিনি। স্বপ্ন পূরণ হল অভিনেত্রীর।
খুব সম্প্রতি জি বাংলার পর্দায় শুরু হয়েছে ‘দাদাগিরি’। নতুন বাংলার নতুন দাদাগিরি দেব। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নন বরং এবারের দাদা হলেন দেব। প্রথমে অনেকেই মনে করছিলেন সৌরভের পরিবর্তে দেবকে কতটা দর্শকরা মেনে নিতে পারবেন তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল নিজের স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে সকলের মন জয় করতে পেরেছেন দেব।
নতুন দাদাগিরির শুরুর দিনেই উপস্থিত ছিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়া দেবকে সঙ্গ দিতে এসেছেন কোয়েলও। তবে এবার মঞ্চে দেবের সঙ্গে নাচ করতে দেখা যাবে অহনাকে। দেবের সঙ্গে এইভাবে স্ক্রিন শেয়ার করার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল অহনার, অবশেষে সেই স্বপ্ন হয়েছে পূরণ।
জি বাংলার তরফ থেকে সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আনা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, দাদাগিরির মঞ্চে প্রতিযোগী হয়ে এসেছেন অহনা। প্রতিযোগিতা চলাকালীন দেব এবং শুভশ্রী অভিনীত ছবি রোমিও সিনেমার জনপ্রিয় গান ‘ঘুম ঘুম এই চোখে’, গানের তালে তালে নাচ করতে দেখা গেল দেব এবং অহনাকে।