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    এবার ওয়েব সিরিজে নন্দিনী! তবে কি শেষ ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকের পথ চলা?

    এই মুহূর্তে জি বাংলার কনে দেখা আলো ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে নন্দিনী দত্তকে। এই সিরিয়ালে তিনি নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করছেন। নন্দিনীর চরিত্র এবং অভিনয় দুটোই দর্শকদের বেশি মুগ্ধ করেছে। 

    Published on: Jul 16, 2026, 19:31:17 IST
    By Swati Das Banerjee
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    এই মুহূর্তে জি বাংলার ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে নন্দিনী দত্তকে। এই সিরিয়ালে তিনি নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করছেন। নন্দিনীর চরিত্র এবং অভিনয় দুটোই দর্শকদের বেশি মুগ্ধ করেছে। কিন্তু এবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, ধারাবাহিকের পথ পেরিয়ে এবার নাকি ওয়েব সিরিজের পর্দায় দেখতে পাওয়া যাবে নন্দিনীকে।

    এবার ওয়েব সিরিজে নন্দিনী!
    এবার ওয়েব সিরিজে নন্দিনী!

    জানা গিয়েছে, জি ফাইভ বাংলার একটি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করবেন নন্দিনী। সিরিজের নাম ‘প্রেম শটস’। তাহলে কি এবার ধারাবাহিকের পথ চলা শেষ হল নন্দিনীর? না, একেবারেই সেটা নয় কারণ এই সিরিজে একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করবেন নন্দিনী দত্ত।

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    সিরিজে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন বনি সেনগুপ্ত এবং অঙ্গনা রায়। বনির একজন প্রেমিকার চরিত্রে যেমন অভিনয় করবেন অঙ্গনা তেমন অন্য এক প্রেমিকা চরিত্রে অভিনয় করবেন নন্দিনী। ফ্রিজে আরো অভিনয় করবেন শ্রেয়া গুপ্ত, দেবদত্ত রাহা সহ আরো অনেকে।

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    প্রসঙ্গত, ধারাবাহিকের গল্প অনুযায়ী এই মুহূর্তে বনলতা সকলকে বলেছে সে নাকি গর্ভবতী। কিন্তু পরবর্তীকালে লাজু সেই চিকিৎসকের কাছেই খবর পেয়েছে বনলতা একেবারেই মিথ্যে কথা বলেছে। সে গর্ভবতী নয়। এদিকে অনুভব ছলে বলে কৌশলে বনলতার থেকে সত্যি কথা বের করার চেষ্টা করছে। পরে বোঝাই যাচ্ছে আগামী দিনে আবার একটি বড় বিপদের দিকে এগিয়ে চলেছে বনলতা। অন্যকে বিপদে ফেলতে গিয়ে নিজেই এবার আরো বড় সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে সে।

    Home/Entertainment/এবার ওয়েব সিরিজে নন্দিনী! তবে কি শেষ ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকের পথ চলা?
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