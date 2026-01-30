সত্যি কি গৌরবের সঙ্গে বিচ্ছেদ হচ্ছে আকাঙ্ক্ষার? ‘কোনও সম্পর্ক…’, যা বললেন তিনি
সম্প্রতি, আকাঙ্ক্ষা একটি পোস্ট শেয়ার করেছিলেন। এই পোস্টের পরে, অনেকেই আকাঙ্ক্ষা এবং গৌরবের মধ্যে সমস্যা নিয়ে জল্পনা শুরু করেন।
গৌরব খান্নার স্ত্রী আকাঙ্ক্ষা চামোলা প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলিং এবং নেতিবাচক মন্তব্যের শিকার হন। সম্প্রতি, আকাঙ্ক্ষা একটি পোস্ট শেয়ার করেছিলেন যেখানে তিনি লিখেছেন, ‘শুধুমাত্র চাহিদার উপর ভিত্তি করে তৈরি সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মনকে সব সময় ত্যাগ করা হয়।’ এই পোস্টের পরে, অনেকেই আকাঙ্ক্ষা এবং গৌরবের মধ্যে সমস্যা নিয়ে জল্পনা শুরু করেন। অনেকেই মনে করেন তাঁরা বুঝি বিচ্ছেদের পথে হাঁটতে চলেছে। তবে, এবার তাঁদের ভক্তদের জন্য একটা সুখবর রয়েছে।
আকাঙ্ক্ষার পোস্টটি আসলে তাঁর আসন্ন কাজ সম্পর্কে ছিল। তিনি তাঁর পোস্টের সঙ্গে তাঁদের একসঙ্গে একটি ছবিও শেয়ার করেন, যা তিনি আকাঙ্ক্ষাকেও ট্যাগ করে শেয়ার করেছেন।
কাজের কথা ঘোষণা করে তিনি লেখেন, ‘যখন ভালো গল্প একসঙ্গে হয়, তখন জাদু ঘটে। আলী এবং কুনওয়ারের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি খুবই উত্তেজিত।’
আকাঙ্ক্ষা কী বলল?
গৌরবের সঙ্গে বিচ্ছেদের গুজব সম্পর্কে টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আকাঙ্ক্ষা বলেন, “আমাদের দাম্পত্য জীবনে কোনও সমস্যা নেই, এবং সেই পোস্টের সঙ্গে গৌরবের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার মতো মানুষ নই। এই পোস্টটি আমার আসন্ন সিরিজের প্রচারের জন্য।'
আকাঙ্ক্ষার পোস্ট ভাইরাল হওয়ার পর, ভক্তরা বিগ বস থেকে গৌরবের বাবা হওয়ার মুহূর্তটি শেয়ার করতে শুরু করে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা এর জন্য প্রস্তুত নন। আকাঙ্ক্ষা উত্তর দেন, ‘আমি এখন ট্রোল কুইন। আমি সবসময় এই বিষয়ে খোলামেলা। গৌরব হয়তো কম কথা বলতে পারে কারণ ও আমার ভাবমূর্তি রক্ষা করার চেষ্টা করে। আমাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য রয়েছে। ও পরিণত এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝে। আমি স্পষ্টভাবে বলেছি যে, আমি মা হতে চাই না। এটা আমার ব্যক্তিগত পছন্দ এবং আমার কাউকে এটা নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না।’
আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আরও বলা হচ্ছিল যে, গৌরব খান্নার জয়ের স্পটলাইট উপভোগ করছেন। এর উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমি যদি দৃষ্টিআকর্ষণ করতে চাইতাম, তাহলে বিগ বসের ঘরে থাকাকালীনই দৃষ্টিআকর্ষণ করতে পারতাম। আমি বলব না যে, মানুষ এখন আমাকে দেখছে, কিন্তু আমি লাইমলাইটের জন্য আগ্রহী নই। আমি পার্টি এবং অনুষ্ঠানে যাই কারণ আমি ওঁর সঙ্গী, ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে কিনা তা ওঁর নিজের পছন্দ। গৌরব আমার সঙ্গী, এবং তাঁদের সঙ্গীর সাফল্য সম্পর্কে কে অনিশ্চিত থাকবে?’