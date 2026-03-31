    শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন! 'সুরকাররা মাঝে…', নতুন কাজ পাওয়া প্রসঙ্গে যা বললেন অলকা

    ২০২৪ সালে গায়িকা অলকা ইয়াগনিক একটি কানের একটি বিরল সমস্যায় ভুগছিলেন বলে খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। এই খবর ভক্তদের রীতিমতো হতবাক করে দেয়। তারপর গায়িকাও প্রচারের আলো থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। এখন, তিনি কেমন আছে? গায়িকা জানিয়েছেন যে তিনি এই রোগে ‘এখনও ভুগছেন’।

    Mar 31, 2026, 11:50:46 IST
    By Sayani Rana
    এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গায়িকা বিরল সেন্সরি নিউরাল নার্ভ হিয়ারিং লস রোগের সঙ্গে তাঁর লড়াই সম্পর্কে একটি নতুন তথ্য জানিয়েছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে গায়িকা এ বিষয়ে কথা বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তিনি জানান যে, তিনি এই অসুস্থতায় এখনও ভুগছেন।

    অসুস্থতার কারণেই তিনি কোনও নতুন কাজ হাতে নেননি। সাক্ষাৎকারে অলকা বলেন, ‘সুরকাররা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু আমি তা করতে পারছি না।’

    গায়িকাকে সর্ব শেষ শোনা গিয়েছিল ইমতিয়াজ আলির 'অমর সিং চমকিলা' ছবিতে। এই ছবি ২০২৪ সালে মুক্তি পায়। এই ছবিতে তিনি এ আর রহমানের সুরে 'নরম কালজা' গানটি গেয়েছিলেন। চলতি বছরের শুরুতে ভারত সরকার অলকাকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করেন।

    আলাপচারিতার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি এই সম্মানটি আগে আশা করেছিলেন কি না। এর উত্তরে গায়িকা বলেন, ‘আসলে তা নয়। যখনই যেটা আসে, সেভাবেই স্বাগত জানাই।’

    প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে, অলকা ইনস্টাগ্রামে জানান যে একটি 'হঠাৎ ভাইরাল আক্রমণের' কারণে তাঁর একটি বিরল সমস্যা দেখা দিয়েছে সেন্সরিনিউরাল নার্ভের শ্রবণশক্তি হ্রাস রোগ ধরা পড়েছে।

    তিনি লেখেন, ‘আমার সকল ভক্ত, বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশ্যে জানাতে চাই কয়েক সপ্তাহ আগে, একটি ফ্লাইট থেকে নামার সময় হঠাৎ আমার মনে হল আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। সেই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর, কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে, আমি এখন আমার সেই সকল বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য নীরবতা ভাঙতে চলেছি। যাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন আমি কেন অনুপস্থিত। আমার ডাক্তাররা রোগটি নির্ণয় করে জানিয়েছেন যে এটি একটি বিরল রোগ। সেন্সরিনিউরাল নার্ভের শ্রবণশক্তি হ্রাস, যা একটি ভাইরাল আক্রমণের কারণে হয়েছে… এই আকস্মিক ও বড় ধরনের বিপত্তি আমাকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছে।’

    সেই সময়ে তিনি আরও বলেন, ‘আমি এই বিষয়টি মেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি। দয়া করে আপনারাআমার জন্য প্রার্থনা করবেন।’ গায়িকা 'খুব জোরে গান শোনা এবং অতিরিক্ত হেডফোন ব্যবহারের' বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন।

