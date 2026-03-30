Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    দ্বিতীয়বার মা হলেন সোনম! ফের নাতির দাদু হয়ে আনন্দে ডগমগ অনিল, লিখলেন, ‘আমার হৃদয়…’

    বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা অনিল কাপুর আনন্দে আত্মহারা। আর হবেনই বা না কেন, অনিল কাপুর আবারও দাদু হয়েছেন। হ্যাঁ, ২৯ মার্চ তাঁর মেয়ে তথা অভিনেত্রী সোনম কাপুর তাঁর দ্বিতীয় পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

    Mar 30, 2026, 13:34:56 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা অনিল কাপুর আনন্দে আত্মহারা। আর হবেনই বা না কেন, অনিল কাপুর আবারও দাদু হয়েছেন। হ্যাঁ, ২৯ মার্চ তাঁর মেয়ে তথা অভিনেত্রী সোনম কাপুর তাঁর দ্বিতীয় পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। সোনম কাপুর এবং তাঁর স্বামী আনন্দ আহুজা দ্বিতীয়বারের মতো বাবা-মা হয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ভক্তদের সঙ্গে এই সুখবরটি ভাগ করে নিয়েছিলেন। এবার অনিল কাপুরও ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন নোট লিখে দাদু হওয়ার আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

    আরও পড়ুন: হানি সিংয়ের কনসার্টে বিশৃঙ্খলা, এক মহিলাকে গেটে বাধা দেওয়া হলে যা করেন তিনি! ভাইরাল ভিডিয়ো

    অনিল কাপুর সোনম কাপুর এবং আনন্দ আহুজার পোস্ট শেয়ার করে বেশ কিছু কথা লেখেন। এই পোস্টটি শেয়ার করে অনিল ক্যাপশনে লিখেছেন, "আর এভাবেই... আমার হৃদয় আরও বড় হয়ে গেল। পৃথিবীতে স্বাগতম, আমার সোনা, তুমি এখনই অনেক ভালোবাসা পাচ্ছ। বায়ু, তুমি এখন বড় দাদা.. আর আমি জানি তুমি একজন ভালো দাদা হবে। ধন্যবাদ, সোনম এবং আনন্দ... দাদুর হৃদয় আনন্দে ভরে গিয়েছে। এই পাগল পৃথিবীতে স্বাগতম, আমার সন্তান, ভালোবাসায় ভরা এক জীবনে স্বাগতম।' অনিল কাপুরের এই পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে।

    সোনম কাপুরের শেয়ার করা পোস্টে একটি ডিজিটাল ইলাস্ট্রেশন রয়েছে যা উষ্ণতা এবং শান্তি উভয়ই প্রকাশ করে। ছবিটিতে একজন মহিলাকে বসে থাকতে দেখা যায়, যিনি একটি হরিণ, একটি ময়ূর এবং বিভিন্ন পাখিসহ গাছপালা ও জীবজন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত। সব মিলিয়ে, এগুলো একটি নির্মল ও স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরি করেছে। ক্যাপশনে লেখা আছে, ‘অসীম কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসায় ভরা মন আমার আজ, ২৯ মার্চ আমাদের এক পুত্রসন্তানের জন্মের কথা জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমাদের পরিবার আরও বড় হয়েছে, এবং তার আগমন আমাদের হৃদয়কে এক সুন্দর আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে।’

    আরও পড়ুন: প্রথমবার কনস্টেবলের ভূমিকায় আভেরী, কোন সিরিজে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি?

    ছবিটিতে আরও লেখা আছে, ‘বায়ু ওর ছোট ভাইকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত, এবং আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করছি এই অমূল্য নতুন সদস্যকে পেয়ে, যে আমাদের ঘরকে আনন্দ ও খুশিতে ভরিয়ে দিয়েছে। চারজনের পরিবার হিসেবে এই সুন্দর নতুন যাত্রা শুরু করার জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। ভালোবাসা সহ, সোনম, আনন্দ এবং বায়ু।'

    News/Entertainment/দ্বিতীয়বার মা হলেন সোনম! ফের নাতির দাদু হয়ে আনন্দে ডগমগ অনিল, লিখলেন, ‘আমার হৃদয়…’
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes