হাসতে হাসতে করে ফেলেন রহস্য সমাধান, চিনতে পারছেন এই ‘গোয়েন্দা’ যুবককে?

আজ শিশু দিবস। প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকা শিশুটিকে উদযাপন করার দিন আজ। একটা সময় হয় যখন মানুষ আক্ষরিক অর্থেই শিশু থাকে কিন্তু বয়স বেড়ে গেলেও মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শিশুটা কোথাও না কোথাও বেঁচে থাকে। এই লুকিয়ে থাকা শিশুটিকে নিয়েই এগিয়ে যায় জীবন।
আজকের দিনে অনেকেই নিজের সন্তানের ছবি পোস্ট করেছেন কেউ কেউ আবার নিজের ছোটবেলার ছবিও পোস্ট করেছেন। তেমনি এক অভিনেতা নিজের ছোটবেলার ছবি পোস্ট করেছেন যা দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটি তাঁর ছোটবেলার ছবি। সাদাকালো ছবিতে হাসি হাসি মুখ করে এক যুবককে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়।
যুবকটিকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে এই যুবক এখন রাজত্ব করছে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে। শুধুমাত্র বুদ্ধির দ্বারা নয়, হাস্যরসের দ্বারাও তিনি সকলের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন অনায়াসে। নতুন প্রজন্মের মানুষের কাছে তিনি এমন একজন গোয়েন্দা চরিত্র, যাকে দেখে অজান্তেই মুখে ফুটে উঠে হাসি। বুঝতেই পারছেন, তিনি আর কেউ নন ফেলুদা বা ব্যোমকেশের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে লড়াই করতে পারেন যিনি তিনি হলেন সেই একেন বাবু অর্থাৎ অনির্বাণ চক্রবর্তী।
ছোটবেলার ছবিটি পোস্ট করে অনির্বাণ লেখেন, ‘হ্যাঁ এটা আমি। শুভ শিশু দিবস আমাকে।’ সত্যিই তো, যাকে সব সময় দেখতে পাওয়া যায় প্রাণবন্তভাবে সকলের মনে জায়গা করে নিতে, তার ছোটবেলা যে এখনো ফুরিয়ে যায়নি সেটা বলাই বাহুল্য। ছোটবেলার সেই দুষ্টু মিষ্টি অনির্বাণ আজ সকলের প্রিয় দুষ্টু মিষ্টি একেন বাবু।