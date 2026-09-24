'অভ্যাসকে জীবনের ওপর প্রভাব ফেলতে দিও না ', গোবিন্দাকে কোন পরামর্শ দিলেন অনুপম?
গোবিন্দা এবং সুনিতা আহুজা নিজেদের পারিবারিক সমস্যার কারণে খবরের শিরোনামে রয়েছেন। সহ-অভিনেত্রী কোমল রানী স্বর্ণকারের সাথে গোবিন্দার পরকীয়ার গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে । অভিনেতা সম্প্রতি কোমলের সাথে বহুল আলোচিত লালবাগচা রাজা প্যান্ডেলে গিয়েছিলেন, যেখানে সুনিতা সেদিনই আগে একা পৌঁছেছিলেন।
গোবিন্দা এবং সুনিতা আহুজা নিজেদের পারিবারিক সমস্যার কারণে খবরের শিরোনামে রয়েছেন। সহ-অভিনেত্রী কোমল রানী স্বর্ণকারের সাথে গোবিন্দার পরকীয়ার গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে । অভিনেতা সম্প্রতি কোমলের সাথে বহুল আলোচিত লালবাগচা রাজা প্যান্ডেলে গিয়েছিলেন, যেখানে সুনিতা সেদিনই আগে একা পৌঁছেছিলেন। এবার অনুপম খের গোবিন্দার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খবরের শিরোনামে আসায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং অভিনেতাকে পরামর্শ দিয়েছেন যেন তিনি তার "অভ্যাস" দিয়ে তার কাজ এবং জীবনের অন্যান্য দিককে ছাপিয়ে না যান।
ফরিদুন শাহরিয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অনুপম বলেন, ‘আমি গোবিন্দাকে খুব পছন্দ করি। আমার মনে হয়, আমি যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম সেরা অভিনেতা। আমি তার সঙ্গে ১০-১২টি ছবি করেছি। তাৎক্ষণিক অভিনয়, অভিনয়, নাচ – তার সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারে না। কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত জীবন বা অভ্যাসকে আপনার পুরো জীবনের ওপর ছায়া ফেলতে দেওয়া উচিত নয়।’
অনুপম বলেন, ‘ওকে বিচার করার আমি কেউ নই। সে তার জীবনটা ভালো বোঝে এবং সে এটা সামলে নিতে পারবে। আমি একবার তাকে ফোন করেছিলাম এবং সে বলেছিল যে সে আমাকে পরে ফোন করবে। আমি তাকে বলতে চেয়েছিলাম, এই সময়টাও কেটে যাবে। প্রত্যেকের জীবনেই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। আমার মনে হয় না যে সমস্যাটা হলো সে নিজেকে কীভাবে তুলে ধরতে হয় তা জানে না। আমার মনে হয়, ও ওর পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জীবনের চাপে ভেঙে পড়েছে, কিন্তু সে এখনও হাল ছাড়েনি, তাই আশা আছে। আমি প্রার্থনা করি যে ও নিশ্চয়ই ঘুরে দাঁড়াবে এবং এখন যা করছে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কাজ করবে।’
অন্যদিকে গোবিন্দার ভাগ্নে কৃষ্ণা অভিষেকের স্ত্রী কাশ্মিরা শাহ কোমলকে সঙ্গে নিয়ে প্যান্ডেলে গোবিন্দার আসা নিয়ে সরব হয়েছেন। ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করে তার সাথে একটি রহস্যময় নোট জুড়ে দিয়েছেন, যেখানে লেখা ছিল, “আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে মানুষ 'এক রহস্যময়ী নারীকে' মহিমান্বিত করছে এবং তাকে নিয়ে পোস্ট করছে। ঘর ভাঙা মানুষদের মহিমান্বিত করা বন্ধ করুন এবং সেইসব পুরুষদের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা বন্ধ করুন যারা কম বয়সী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়েদের জন্য তাদের একনিষ্ঠ স্ত্রীদের ছেড়ে দেয়। জঘন্য। আমাদের মানুষদের কাছ থেকে আরও বিবেক ও নৈতিকতা আশা করি। দয়া করে এই পাগলামি বন্ধ করুন।”
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