    'কেউ কাজের অফার দিচ্ছে না…', কেন এমন বললেন অর্চনা? নেপথ্যের কারণ কপিল?

    অর্চনা পুরান সিং অভিনীত চলচ্চিত্র ‘টোস্টার’ নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটির প্রচারের সময় অর্চনা জানান যে তাঁর কাছে সিনেমার প্রস্তাব আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নেপথ্যের কারণ কপিল? খোলসা করলেন অভিনেত্রী।

    Apr 20, 2026, 15:01:21 IST
    By Sayani Rana
    না কপিল শর্মা এই জন্য অবশ্যই দায়ী নন। তবে কপিলের শো ‘দ্য কপিল শর্মা শো’-এর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অভিনেত্রীর কাছে কাজের অফার আসার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন টিভিতে কপিল শর্মার শো চলত, আমরা প্রতি বছর ১০০টি পর্বের শ্যুটিং করতাম। সেই সময় আমার কাছে একটি ফোন আসে। তাঁরা আমাকে জানায় যে সিনেমাটির শ্যুটিং স্কটল্যান্ডে হবে এবং তা ২৫ দিন ধরে চলবে। কপিলের শো ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, তাই আমাকে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল।’

    সিনেমার প্রস্তাব পাচ্ছেন না কেন অর্চনা?

    নিউজ ১৮-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অর্চনা আরও বলেন, ‘এর ফলে আমি অনেক সিনেমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার বারবার প্রত্যাখ্যানের কারণে অভিনয়ের কাজের জন্য লোকজন আমার কাছে আসা বন্ধ করে দেন।’

    কিন্তু এখন কীভাবে সিনেমা করছেন তিনি?

    অর্চনা বলেন, ‘এখন শো-টি নেটফ্লিক্সে আছে এবং আমরা সিজন অনুযায়ী শ্যুটিং করি, তাই আমি এখন আরও বেশি সময় পাই। আমাকে সারা বছর ভারতে থাকতে হয় না, তাই আমি অন্যান্য প্রোজেক্টের জন্য বাইরে যেতে পারি।’

    পাশাপাশি তিনি জানান 'টোস্টার'-এর অফারটি কীভাবে পেলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'রাজকুমার 'ভিকি বিদ্যা কা ওহ ওয়ালা ভিডিওয়ো'-তে আমার কাজ দেখেছিলেন। ওটা ছিল আমাদের একসঙ্গে প্রথম কাজ, তাই তিনিই আমাকে 'টোস্টার'-এর জন্য সুপারিশ করেন। ঠিক যেমন সেই সিনেমাটির হাত ধরে 'টোস্টার' এসেছে, আমিও আশা করি ‘টোস্টার’-এর হাত ধরে আরও অনেক সিনেমায় কাজ করার সুযোগ আসবে।'

    তবে অর্চনা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, ছবির নির্মাতাদের বোঝাতে পারছি না। কেউ আমাকে কাজের অফার দিচ্ছে না। তাঁরা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না যে আমি একজন অভিনেত্রী। তারা এখনও মনে করে আমি কেবল চেয়ারে বসে হাসাহাসি করা একজন মানুষ।’

    অর্চনা পুরান সিং-এর কর্মজীবন

    অর্চনা পুরান সিং ১৯৮৭ সালে নাসিরুদ্দিন শাহের বিপরীতে ‘জলওয়া’ ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে প্রথম সবার নজরে আসেন। তবে, পরবর্তীকালে তিনি পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় শুরু করেন। তিনি 'বাজ' এবং ‘জাজ মুজরিম’-এর মতো ছবিতে আইটেম সংও করেছেন। মাঝে মাঝে 'ইনসাফ', 'কুচ কুচ হোতা হ্যায়', 'দে দানা দান' এবং 'বোল বচ্চন'-এর মতো ছবিতে কমেডি চরিত্রেও অভিনয় করেছেন। ২০১৯ সালে, তিনি 'দ্য কপিল শর্মা শো'-তে আসেন।

