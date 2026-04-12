    'আমাদের মধ্যে…', দিদি লতার সঙ্গে গান নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন আশা

    প্রায়ই লতা মঙ্গেশকর এবং আশা ভোঁসলের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শোনা যেত। আশা নিজেও একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর এবং লতার মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার কথা বলেছিলেন।

    Apr 12, 2026, 16:48:51 IST
    By Sayani Rana
    ৯২-এই থামলো আশা ভোঁসলের সুরেলা সফর। তাঁর সুরের স্মৃতি চিরকাল সকলের মাঝে থেকে যাবে। আশা এবং লতা মঙ্গেশকরের বোন হওয়া সত্ত্বেও, আশা নিজের সংগ্রামের মাধ্যমে সংগীত জগতে নিজের একটি স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করেছিলেন। বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রায়ই লতা মঙ্গেশকর এবং আশা ভোঁসলের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শোনা যেত। আশা নিজেও একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর এবং লতার মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার কথা বলেছিলেন।

    আশা ভোঁসলে কী বললেন?

    ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আশা জানান যে, কীভাবে একজন সঙ্গীত পরিচালক তাঁকে ফোন করেছিলেন এই ভেবে যে তিনি একটি গান গেয়েছেন, কিন্তু আসলে সেটি ছিল লতার গাওয়া গান। তিনি বলেন, ‘আমি স্পষ্ট করে বলেছিলাম যে ওটা আমি নই, লতাদিদি। কিন্তু সেদিনই আমার মনে হয়েছিল, আমাকে অন্য কিছু করতে হবে, নইলে আমি নিজের জায়গা করে নিতে পারব না, কারণ লতাদিদি তো ইতিমধ্যেই সেখানে ছিলেন। আমি ইংরেজি সিনেমা দেখতাম। সেই ইংরেজি গানের উপাদান আমার গানে অন্তর্ভুক্ত করতাম।’

    আশা বলেন, তিনি সব সময় ভাবতেন তাঁর দিদি নিজের গানে কী নতুনত্ব আনেন। তিনি বলেন, ‘যখন আমি দিদির সঙ্গে রেকর্ড করতাম, তখন দেখতাম তিনি কীভাবে গান করেন। আমাদের দু’জনেরই নিজেদের গানে নতুনত্ব কিছু করার অভ্যাস ছিল, তাই আমাদের মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল।'

    প্রসঙ্গত, দুই বোন একসঙ্গে ৮০টি হিন্দি গান গেয়েছেন, যার মধ্যে 'মন কি বাহকা', 'ম্যায় চলি ম্যায় চলি'-র মতো অনেক গান রয়েছে। তবে, আশা যখন লতার সেক্রেটারি গণপত রাওকে বিয়ে করেন, তখন লতা ও আশার মধ্যে মনোমালিন্যের খবর শোনা যায়। শোনা যায়, সেই সময় লতা আশার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

    আশা ভোঁসলে তাঁর কর্মজীবনে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য গান গেয়েছেন। তাঁর কর্মজীবন আট দশকব্যাপী। তিনি দুটি জাতীয় পুরস্কার, দুটি বিএফজেএ পুরস্কার, ১৮টি মহারাষ্ট্র রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার, রেকর্ড সংখ্যক আটটি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছেন এবং পদ্মবিভূষণ ও একটি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

