প্রকাশ্যে নানা পাটেকরের ময়না তদন্তের রিপোর্ট, কোন সত্যি উঠে এল সামনে?

প্রকাশ্যে নানা পাটেকরের ময়না তদন্তের রিপোর্ট, কোন সত্যি উঠে এল সামনে?
প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকর বৃহস্পতিবার সকালে গোয়ায় তাঁর বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৫ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন।
প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকর বৃহস্পতিবার সকালে গোয়ায় তাঁর বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৫ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, রবিবার সরকারি গোয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের (জিএমসিএইচ) একজন সিনিয়র ডাক্তার জানিয়েছেন যে, অভিনেতা নানা পাটেকরের মরদেহের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে যে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মারা গিয়েছেন।
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হৃৎপিণ্ডের একটি বড় অংশে রক্ত সরবরাহকারী বাম প্রধান করোনারি ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রবীণ অভিনেতা হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক অক্লুসিভ করোনারি আর্টারি ডিজিজের কারণে সৃষ্ট বাম প্রধান করোনারি ধমনীতে থ্রম্বোসিস থেকে উদ্ভূত তীব্র মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, যা একটি স্বাভাবিক মৃত্যু।
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হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অভিনেতার তত্ত্বাবধায়ক হাসপাতালে এসে একটি অ্যাম্বুলেন্সের অনুরোধ করেন এবং বলেন যে নানা পাটেকর অসুস্থ। বেসরকারি হাসপাতালটির এক কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে একটি অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়। ৪৫ মিনিট ধরে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর) দেওয়া সত্ত্বেও পাটেকরকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি এবং ভোর ৫টা ১০ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর অভিনেতার ছেলে মালহার তাঁর বাবার মরদেহ ফিরিয়ে আনতে গোয়ায় এসেছিলেন। মরদেহটি পুনেতে নিয়ে যাওয়ার পর ডোনজে গ্রামের তাঁর খামারবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।
মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে ও মুরলিধর মোহল, লোকসভা সাংসদ সুনীল টাটকরে, নাম ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও অভিনেতা মকরন্দ আনাসপুরে, এফডিএ কমিশনার তুকরাম মুন্ধে, অভিনেতা জ্যাকি শ্রফ এবং বলিউড, রাজনীতি, খেলাধুলা ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন।
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নানা পাটেকরের চার দশকের ক্যারিয়ার
হিন্দি ও মারাঠি চলচ্চিত্র জগতে নানা পাটেকরের কর্মজীবন চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত ছিল। তিনি লেখক ও পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন এবং চলচ্চিত্র ও শিল্পকলায় অবদানের জন্য ২০১৩ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন।
১৯৭৮ সালে মুজাফফর আলির 'গমন' ছবির মাধ্যমে তিনি হিন্দি চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্তীতে 'প্রহার: দ্য ফাইনাল অ্যাটাক' ছবির মাধ্যমে তিনি পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, যেখানে তিনি একজন সেনা কর্মকর্তার ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন।
অভিনেতাকে সর্বশেষ ' সুবেদার' ছবিতে দেখা গিয়েছিল , যা ২০২৬ সালে প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পায় এবং এতে প্রধান চরিত্রে অনিল কাপুর ও রাধিকা মদনও অভিনয় করেন। ছবিটিতে তার একটি চমকপ্রদ ক্যামিও উপস্থিতি ছিল।