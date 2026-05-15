নতুন ছবি মুক্তির আগেই নেটিজেনরা ক্ষেপে লাল আয়ুষ্মান-রাকুল-সারার উপর! কী এমন ঘটল?
সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে পাপারাজ্জিরা আয়ুষ্মান খুরানা এবং রাকুল প্রীত সিংয়ের ছবি তোলার চেষ্টা করার সময় 'ম্যাশেবল ইন্ডিয়া'-র সঞ্চালক সিদ্ধার্থ আলাম্বায়ানকে এমন কিছু বলা হয়, যা দেখে নেটিজেনরা শুধু পাপারাজ্জি নয়, অভিনেতাদের নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেছে।
পাপারাজ্জিরা প্রায়ই অভিনেতাদের ছবি তোলার জন্য অতি-উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তাঁরা তারকাদের ছবি তোলার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকেন। সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে পাপারাজ্জিরা আয়ুষ্মান খুরানা, সারা আলি খান এবং রাকুল প্রীত সিংয়ের ছবি তোলার চেষ্টা করার সময় 'ম্যাশেবল ইন্ডিয়া'-র সঞ্চালক সিদ্ধার্থ আলাম্বায়ানকে এমন কিছু বলা হয়, যা দেখে নেটিজেনরা শুধু পাপারাজ্জি নয়, অভিনেতাদের নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেছে।
'পতি পত্নী অউর ওহ দো' ছবির তারকাদের বরা পাও খাওয়ার একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। সিদ্ধার্থও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সিদ্ধার্থ ঘটনাক্রমে তারকাদের সামনে চলে আসেন, তখন বেশ কয়েকজন ফটোগ্রাফার তাঁকে নিয়ে মন্তব্য করতে শুরু করেন। কেউ কেউ বলেন, 'এই, এখান থেকে চলে যান।' আর একজন এও বলেন, ‘দয়া করে এই বরা পাও-টা সরিয়ে দিন।’ সিদ্ধার্থ প্রথমে এসব পাত্তা দেয় না, কিন্তু বারবার একই মন্তব্য শুনতে শুনতে মেজাজ হারিয়ে বলে, ‘ভাই, ভালো করে বলো না।’
এই ভিডিয়োটি একটি পেজ থেকে শেয়ার করা হয়েছিল। অনেকেই তারকাদের ওপর ক্ষুব্ধ, কারণ তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাননি। একজন লিখেছেন, ‘আমি জানতে চাই, আয়ুষ্মান, রাকুল এবং সারা কেন এই বিষয়ে মুখ খোলেননি।’ আর একজন প্রশ্ন তুলেছেন, ‘অভিনেতারা কেন এই ধরনের বিষয়গুলিকে সমর্থন করেন।’
'পতি পত্নী অউর দো' ছবিটি ১৫ই মে মুক্তি পাচ্ছে। এটি দোলের সময় মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও, ছবিটি স্থগিত করা হয়েছিল, কিন্তু এবার ১৫ মে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মুদাসসার আজিজ পরিচালিত এই রোমান্টিক কমেডিতে অভিনয় করেছেন আয়ুষ্মান খুরানা, সারা আলি খান, ভামিকা গাব্বি এবং রাকুল প্রীত সিং। এটি ২০১৯ সালের 'পতি পত্নী অউর ওহ' ছবির সিক্যুয়েল। কার্তিক আরিয়ান, ভূমি পেডনেকার এবং অনন্যা পান্ডে অভিনীত প্রথম অংশটি খুব ভালো সাড়া পেয়েছিল দর্শকদের থেকে।
উল্লেখ্য যে, 'পতি পত্নী অউর ওহ ২' নিয়ে এমন দাবি করা হয়েছিল যে এটি পরকীয়াকে উৎসাহিত করছে। তবে, আয়ুষ্মান এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমি কখনও কোনও ভুল বিষয়কে সমর্থন করব না। আমরা 'পতি পত্নী অউর ওহ ২' দিয়ে পরকীয়াকে উৎসাহিত করছি না। তাছাড়া, ছবিতে আমার চরিত্র প্রজাপতি পান্ডে একটি আসলে গ্রিন ফ্ল্যাগ, যে তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে।'
Home/Entertainment/নতুন ছবি মুক্তির আগেই নেটিজেনরা ক্ষেপে লাল আয়ুষ্মান-রাকুল-সারার উপর! কী এমন ঘটল?