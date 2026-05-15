    ‘ম্যায় হু না’তে শাহরুখ সইফকে বেছে নেওয়ার পরও তাঁকে বাদ পড়তে হয় ফারহার জন্য! কী ঘটে ছিল? মুখ খুললেন অভিনেতা

    সইফ আলি খানের ছবি ‘ডিউটি’ ১৫ই মে দুপুরে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। ছবিটি শাহরুখ খানের প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে নির্মিত। এক সাক্ষাৎকারে সইফকে তাঁর এবং শাহরুখের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, সইফ শাহরুখের ব্লকবাস্টার ছবি 'ম্যায় হু না' সম্পর্কিত একটি মজার ঘটনা শেয়ার করেন।

    May 15, 2026, 09:23:40 IST
    By Sayani Rana
    সইফ বলিউড হাঙ্গামাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, 'শাহরুখ নিজেই তাঁর ছবি 'ম্যায় হু না'-তে একটি চরিত্রের জন্য তাঁকে ফোন করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে 'ম্যায় হু না'-তে আমার জন্য একটা দারুণ চরিত্র রয়েছে। কিন্তু পরে ফারহা খান আমাকে ফোন করে বলেন, ‘না, না, না। তুমি এই চরিত্রটি করতে পারবে না’।'

    এই ঘটনাটি বলার কিছুক্ষণ পরেই তিনি বুঝতে পারেন এটা নিয়ে বিস্তর চর্চা হবে। তা অনুভব করেই সইফ হেসে বললেন, ‘আরে, এটা তো একটা হেডলাইন হতে চলেছে।’ এরপর তিনি শাহরুখ খান এবং তাঁর সংস্থা রেড চিলিসের প্রশংসা করে বলেন যে, তাঁদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সব সময়ই চমৎকার।

    এই ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে। সইফ আলি খানের ভক্তরা নানা জল্পনায় জড়িয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ জানার চেষ্টা করছেন সইফকে কোন চরিত্রের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করছেন, সইফকে জায়েদ খানের চরিত্র, অর্থাৎ 'লাকি'-র প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, অনেকেই সইফ ও ফারাহর মধ্যে মনোমালিন্য নিয়ে জল্পনা করেন। তাদের মতে, ফারহা তাঁর ব্লগের জন্য কখনো সইফের বাড়িতে যাননি।

    সইফ এবং শাহরুখ 'কাল হো না হো' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন। এখন তাঁরা প্রযোজক ও অভিনেতা হিসেবে একসঙ্গে কাজ করলেন। সইফকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি শাহরুখ সম্পর্কে কী ভাবেন। শাহরুখের প্রশংসা করে সইফ বলেন যে, একজন প্রযোজক হিসেবে শাহরুখ তাঁর পরিচালকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। তিনি সেটে হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি টিমকে তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ দেন।

    ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে সইফ জানিয়েছিলেন যে, শাহরুখ নিজেই তাঁকে ছবিটির চিত্রনাট্যের কথা বলেছিলেন এবং ছবিটির কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি এর ফলাফল নিয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।

    ছবিতে সইফ আলি খান ছাড়াও রয়েছেন রসিকা দুগাল, সঞ্জয় মিশ্র, জাকির হুসেন। ছবিতে সইফকে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় দেখা যাবে।

    কাজের সূত্রে, শাহরুখ খান বর্তমানে 'কিং' ছবির শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত আছেন। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই ছবিটি ২৪ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এই ছবিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন অভিষেক বচ্চন, সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন, রানী মুখোপাধ্যায় এবং আরশাদ ওয়ার্সি।

