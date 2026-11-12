‘আমি আমার মতোই থাকব’, কটাক্ষ আর প্রভাব ফেলে না বাবিলের জীবনে
প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খানের ছেলে, অভিনেতা বাবিল খান , তাঁর আবেগপ্রবণ আচরণের জন্য প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছেন, যেটিকে অনেকে 'ওভারঅ্যাক্টিং' বলে আখ্যা দিয়েছেন।
প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খানের ছেলে, অভিনেতা বাবিল খান , তাঁর আবেগপ্রবণ আচরণের জন্য প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছেন, যেটিকে অনেকে 'ওভারঅ্যাক্টিং' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সম্প্রতি রচিত সিংয়ের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় বাবিল তাঁর নিজের মতো থাকার জন্য ট্রোলড হওয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন এবং জানিয়েছেন যে, ইন্ডাস্ট্রিতে ৬ বছর কাটানোর পর তিনি নেতিবাচকতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এগিয়ে যেতে শিখেছেন।
২০২৪ সালে, একটি অনুষ্ঠানে ভুলবশত এক মহিলার ছবিতে ঢুকে পড়ার জন্য বারবার ক্ষমা চাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর বাবিল সমালোচনার মুখে পড়েন। কিছু সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী তাকে 'ভণ্ড' বলে আখ্যা দেন। এই ট্রোলিং প্রসঙ্গে অভিনেতা জানান যে, রেড কার্পেটে অন্যের মুহূর্ত 'কেড়ে নেওয়ার' পর তার প্রতিক্রিয়াটি ছিল ‘স্বাভাবিক’। তিনি স্বীকার করেন যে, সেই সময়ে তার সহজাত প্রবৃত্তির সাথে আত্ম-সন্দেহও মিশে ছিল এবং তিনি জানতেন যে, শুধু তাকে দেখেই লোকে ভাবতে পারে তিনি অতিরিক্ত অভিনয় করছেন।
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২০২৫ সালের মে মাসে, বলিউড নিয়ে কথা বলার সময় বাবিলের ভেঙে পড়ার আরেকটি ভিডিও ভাইরাল হয়, যার ফলে আরও সমালোচনা শুরু হয়। পরে তার টিম স্পষ্ট করে জানায় যে তার মন্তব্যকে প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয়েছে এবং তিনি সেদিন একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন।
অভিনেতা জানিয়েছেন যে, অভিনেতা হিসেবে তাঁর ৬ বছরের যাত্রাপথে তিনি নিজের পরিচয় নিয়ে অকপট থাকতে শিখেছেন। সমালোচকদের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমি আমার মতোই থাকব। আমার মতো থাকার জন্য আমাকে অনেক কিছুর সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু অবশেষে আমি আর এসবের পরোয়া করি না। এখনও কষ্ট হয়, কিন্তু সেই কষ্টের তীব্রতা খুবই সামান্য। আমি এখনও আমার অনুভূতিগুলো অকপটে প্রকাশ করি। আমি এখন কষ্টের সাথে আমার সম্পর্কটা বুঝতে পারি, সেই অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সামনে এগিয়ে যাই।’
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বাবিল খানের সম্পর্কে
অভিনয়ে আত্মপ্রকাশের আগে বাবিল ক্যামেরা সহকারী হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি তার বাবা ইরফান খানের 'কারিব কারিব সিঙ্গেল' ছবিতে ক্যামেরা সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। অবশেষে ২০২২ সালে তৃপ্তি দিমরি এবং স্বস্তিকা মুখার্জির সাথে 'কালা' ছবির মাধ্যমে তিনি অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। ছবিটি সমালোচকদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল।