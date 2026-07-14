চেনা মুখ নয়, ‘বাঘিনী’ হবেন এক নতুন মুখ, কীভাবে খোঁজ মিলল তাঁর?
একগুচ্ছ ধারাবাহিক নিয়ে প্রস্তুত জি বাংলা। যদিও বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকের প্রমো মুক্তি পেলেও সেই ধারাবাহিকগুলি কবে থেকে সম্প্রচারিত হবে তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। গত ১ জুন এমনই দুটি ধারাবাহিকের ঝলক একসঙ্গে প্রকাশ্যে এনেছিল জি বাংলা।
একগুচ্ছ ধারাবাহিক নিয়ে প্রস্তুত জি বাংলা। যদিও বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকের প্রমো মুক্তি পেলেও সেই ধারাবাহিকগুলি কবে থেকে সম্প্রচারিত হবে তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। গত ১ জুন এমনই দুটি ধারাবাহিকের ঝলক একসঙ্গে প্রকাশ্যে এনেছিল জি বাংলা।
ধারাবাহিক দুটির নাম ‘ইচ্ছাধারী নাগ কন্যা’ এবং ‘বাঘিনী’। ‘ইচ্ছাধারী নাগ কন্যা’ ধারাবাহিকে কাকে দেখা যাবে সেটা জানা না গেলেও জানা গিয়েছে ‘বাঘিনী’ চরিত্রে অভিনয় করবেন কে। প্রযোজক সুশান্ত দাস প্রযোজিত ‘বাঘিনী’ ধারাবাহিকে যাকে দেখা যাবে তিনি কোনও চেনা মুখ নয়, একদম নতুন একজন নায়িকাকে বেছে নিয়েছেন পরিচালক।
তবে নায়িকাকে খুঁজে পাওয়ার পন্থাটাও একটু অন্যরকম। টলিপাড়ার অন্দর থেকে নয় বরং সমাজ মাধ্যমের পাতা থেকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এই নায়িকাকে। নায়িকার নাম সম্পিতা প্রামানিক। তবে নায়িকা নতুন হলেও নায়কের চরিত্র দেখতে যে পাওয়া যাবে চেনা কোনও অভিনেতাকে।
জানা গিয়েছে, সম্পিতা একজন নৃত্যশিল্পী। অভিনেত্রীর নৃত্য দেখেই যে পরিচালক এবং প্রযোজকের তাঁকে পছন্দ হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এও জানা গিয়েছে, ধারাবাহিকের প্রমো নাকি ইতিমধ্যেই শ্যুট হয়ে গিয়েছে যদিও নায়ক কে হবেন তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
ইতিমধ্যেই ‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকটি প্রযোজনা করছেন সুশান্ত দাস। ধারাবাহিকটি টানা তিন সপ্তাহ টিআরপি তালিকায় প্রথম স্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাই এই প্রযোজনা সংস্থার অন্য ধারাবাহিকটিও একইভাবে মানুষের মন জয় করতে পারবে বলে আশাবাদী দর্শকরা।
‘বাঘিনী’ ধারাবাহিকের প্রথম ঝলকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গ্রামের একটি মেয়ে সন্তানকে কোলে নিয়ে দুর্গম অতিক্রম করে বনের মধ্যে মধু সংগ্রহ করছে। যদিও এই দৃশ্য সুন্দরবনের থাকা প্রত্যেক মানুষের কাছে খুব পরিচিত একটি দৃশ্য। মধু সংগ্রহ করার সময় হঠাৎ করেই পেছনে এসে যায় বাঘ। কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে সেই মেয়েটি হাতে থাকা মশাল ধরে এগিয়ে যায় বাঘের দিকে।