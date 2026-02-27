Edit Profile
    'খুব বেশি সাহসী…', বর্তমান সময়ের ছবিতে অহেতুক অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখানো প্রসঙ্গে বিস্ফোরক সলমনের নায়িকা ভাগ্যশ্রী

    Published on: Feb 27, 2026 2:06 PM IST
    By Sayani Rana
    ‘ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া’ ছবিতে সলমন খানের বিপরীতে বলিউডে পা রাখেন অভিনেত্রী ভাগ্যশ্রী, রাতারাতি সেনসেশনে পরিণত হন। এই ছবিতে সলমন খানের সঙ্গে তাঁর জুটি বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। তবে ভাগ্যশ্রীর কেরিয়ার খুব একটা সফল ছিল না। বর্তমানে, অভিনেত্রী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জন্য চর্চায় রয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতেও খুব সক্রিয়। এবার অভিনেত্রী একটি সাক্ষাৎকারে ছবিতে দেখানো অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন।

    বর্তমান সময়ের ছবিতে অহেতুক অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখানো প্রসঙ্গে বিস্ফোরক ভাগ্যশ্রী!
    ভাগ্যশ্রী সম্প্রতি ভ্যারাইটি ইন্ডিয়াক দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। তিনি সেখানে ৯০-এর দশকের সিনেমা এবং বর্তমান সময়ের সিনেমার মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর মতে বর্তমান সময়ের সিনেমায় জোর করে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখানোর প্রয়োজন নেই। ভাগ্যশ্রী বলেন, ‘সিনেমা সমাজকে প্রতিফলিত করে। ৯০-এর দশকে, এটা ছিল বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম, একমাত্র জায়গা যেখানে পরিবার একসঙ্গে সময় কাটাতে পারত। তবে এখন পরিবারগুলি ছোট হয়ে গিয়েছে, মানুষ আরও বেশি স্বার্থপর হয়ে গিয়েছে। সৃজনশীল শিল্পের অনেক রূপ রয়েছে। সকলের পছন্দ আলাদা আলদা।’

    ভাগ্যশ্রী আরও বলেন, ‘তাই, সব ধরণের দর্শকদের খুশি করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ছবিগুলি দলাদলি, ধারা, শিল্পকলা চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে, বাস্তববাদ নতুন বাজার, তবে এত ঘনিষ্ঠ হতে হবে না যে আপনি এটা আপনার বাবা-মা বা সন্তানদের সঙ্গে আরামে দেখতে পারবেন না। গল্পগুলিকে বৈচিত্র্যময় এবং আকর্ষণীয় উপায়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে, খুব বেশি সাহসী না হয়ে, সমাজকে মাথায় রেখে বানানো যেতে পারে।’

    তিনি আরও জানান যে, নব্বইয়ের দশকে, গল্পগুলি পুরুষতান্ত্রিক চরিত্রের উপর ভিত্তি করে বানানো হত, ফলে বিয়ের পরে অভিনেত্রীদের কাজের সুযোগ কমে যেত। তিনি আরও যোগ করেন যে কর্মজীবী মহিলারা এখনও সমাজের জন্য একটি নতুন ধারণা, কিন্তু আরও শিক্ষিত মহিলারা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের কীভাবে দেখা হয় সে সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি বিয়ের পরে মহিলাদের কাজ করতে উৎসাহিত এবং সমর্থন করার জন্য পুরুষদের প্রশংসাও করেন।

