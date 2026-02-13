Bhole Baba Paar Karega serial new hero is Sidhartha Sen and Rahul Banerjee
শুক্রবার রাতের দিকে ভোলে বাবা পার করেগা-র নতুন কাস্টের এক ঝলক শেয়ার করে নিল স্টার জলসা। রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্জুন চক্রবর্তীকে নায়ক হিসেবে দেখা যাবে। নায়িকা কে?
১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন সময়ে সম্প্রচারিত হতে চলেছে ভোলে বাবা পার করেগা। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল ভোলে বাবা পার করেগা-র সফর। তখন ৫.৩০টায় সম্প্রচার হত। কিন্তু সেভাবে টিআরপিতে জমিয়ে বসতে পারেনি নীল ভট্টাচর্য ও মধুমিতা সরকার। তাই নতুন সময়ে গল্প বদলে যাবে একেবারেই। সঙ্গে থাকবে একেবারে নতুন কাস্ট।
শুক্রবার রাতের দিকে নতুন কাস্টের এক ঝলক শেয়ার করে নিল স্টার জলসা। যদিও এআই দিয়ে বানানো একটি ভিডিয়ো দিল প্রোমো হিসেবে। তবে তাতে দেখা গেল ভোলে বাবা পার করেগা-র দুই নতুন নায়ককে। থাকছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিনেতা সিদ্ধার্থ সেনকে। যদিও নায়িকা হিসেবে কে থাকছেন, তা এখনও খোলসা করা হয়নি।
প্রোমোর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে গল্পের আভাস মিলল। বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘জীবনে সব পেয়েও যদি স্বামীর ভালোবাসাই না থাকে! ভোলেবাবার আশীর্বাদে চোখের জল মুছে, পাবে কি নতুন জীবন?’ এদিকে এমন প্রোমো দেখে তো নেটপাড়ার চক্ষুস্থির। একজন মন্তব্য করলেন, ‘মানছি বাজেট কম। টিআরপিও পায়নি। তা বলে একটা প্রোমো শ্যুট করবে না’! আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘মোস্ট থার্ডক্লাস। তেমনই জঘন্য প্রোমো।’ আরেকজন লেখেন, ‘ধন্যবাদ স্টার জলসা এরকম জঘন্য গল্প থেকে মধুমিতদি আর নীলদাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য।’
রাহুলকে ছোট পর্দায় শেষ দেখা গিয়েছে স্টার জলসারই গীতা এলএলবি-তে। নীল ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করে দিয়েছেন যে, তিনি থাকছেন না ভোলে বাবা পার করেগা-তে। হাতে সানগ্লাস নিয়ে মেকআপ রুম থেকে নীল শেয়ার করে নিয়েছেন একটি মিরর সেলফি। আর ছবির উপরে লেখা, ‘সাইনিং অফ, ডা. শাক্য চট্টোপাধ্যায়।’ সঙ্গে ক্যাপশন, ‘ওয়ান লাস্ট টাইম’। এদিকে, সদ্য বিয়ে করেছেন মধুমিতা। তারই মাঝে এমন খবরে, হতাশ তাঁর ভক্তরা।
শুভ বিবাহ-র জায়গা নিল ভোলে বাবা পার করেগা। এখন দেখার, আদৌ কি নতুন গল্প এনে টিআরপিতে জমিয়ে বসতে পারে! নাকি এবারেও সেই ব্যর্থতাই হাতে আসে।