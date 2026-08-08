'এ যেন এক মন্দির...', কোথায় গিয়ে এমন অনুভব হয়েছিল শাহরুখের?
খুব সাধারন ঘরের একজন মানুষ থেকে পৃথিবী বিখ্যাত শেফ হয়ে ওঠা খুব সোজা ব্যাপার নয়। কিন্তু সেই রাস্তা পার করেছেন বিকাশ খান্না। বিকাশ খান্না নিউইয়র্কের রেস্তোরাঁ শুধুমাত্র ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়াই বিকাশ খান্নার একমাত্র উদ্দেশ্য।
খুব সাধারন ঘরের একজন মানুষ থেকে পৃথিবী বিখ্যাত শেফ হয়ে ওঠা খুব সোজা ব্যাপার নয়। কিন্তু সেই রাস্তা পার করেছেন বিকাশ খান্না। বিকাশ খান্না নিউইয়র্কের রেস্তোরাঁ শুধুমাত্র ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়াই বিকাশ খান্নার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিকাশের এই রেস্তোরাঁয় রণবীর সিং, দীপিকা পাড়ুকোন থেকে শুরু করে শাহরুখ খান সকলেই গিয়েছেন।
সম্প্রতি শেখর সুমনের অনুষ্ঠান শেখর টোনাইট - এ সাক্ষাৎকার বাংলো নিয়ে শাহরুখ নিজের প্রতিক্রিয়ার কথা জানান বিকাশ। তিনি বলেন, শাহরুখ বলেছিলেন এই রেস্তোরাঁ তাঁর কাছে মন্দিরের থেকে কিছু কম নয়। কিন্তু কেন এ কথা বলেছেন শাহরুখ?
এসআরকে-র কথা স্মরণ করে বিকাশ বলেন, শাহরুখ খান বলেছিলেন, ‘আজ পর্যন্ত আমি যত রেস্তোরাঁয় গিয়েছি, সবগুলোকে আমার কাছে একটা দোকান, নিছক একটা লেনদেন বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে মনে হলো যেন আমি কারও মন্দিরে প্রবেশ করেছি। মনে হচ্ছিল যেন আপনারা আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, আমাদের বাবা-মা, আমাদের পূর্বপুরুষদের তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। এটা করা এক অবিশ্বাস্যরকম কঠিন কাজ।’ বিকাশের কথায়, এসআরকে-র কথাগুলো তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল।
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২০২৪ সালে, বিকাশ ইনস্টাগ্রামে বাংলোতে শাহরুখ খানের সফরের একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেন। সেই মুহূর্তটির কথা স্মরণ করে শেফ লেখেন যে, তাঁর জীবন তিনজন মানুষকে ঘিরে আবর্তিত হয়, তাঁর মা, শেফ সঞ্জীব কাপুর এবং এসআরকে।
এরপর খান্না স্মরণ করেন, বাংলোতে আসার সময় এসআরকে কীভাবে তাঁকে তাঁর পাশে বসতে বলেছিলেন। তাঁরা দুজনে ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে’ দেখার বিষয়ে খান্নার শৈশবের স্মৃতি নিয়ে কথা বলেন।
বিকাশ বলেন, ‘যখন এসআরকে বাংলোতে এসে আমাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। আমরা তখন আমার বোনের সাথে প্রতিদিন সিনেমা হলে গিয়ে ডিডিএলজে দেখার কথা এবং তাঁর প্রতিটি সিনেমা নিয়ে কথা বলছিলাম। তিনি যেমন, ঠিক তেমনভাবেই তিনি আমার নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর ধৈর্য। তাঁর আত্মবিশ্বাস। তাঁর সহানুভূতি। তাঁর বন্ধুত্ব।’
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তিনি আরও বললেন, 'চোখের জল আটকাতে আমি কাঁচের ছাদের দিকে তাকালাম আর দেখলাম পরিষ্কার একফালি চাঁদ আমার ওপর নজর রাখছে। যারা তাদের সবচেয়ে প্রিয়জনকে হারায়, তারা সবসময় তাদের ওপর নজর রাখার চিহ্ন খুঁজে পায়। আজকের দিনটা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত, স্যার। আপনি আমার হাত ধরে বলছেন, 'বাংলো আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের বাবা-মাকে। আমাদের পূর্বপুরুষদের। আমাদের ভারতকে'। অমৃতসরের এক ভীত-সন্ত্রস্ত-ব্যর্থ শিশুর কাছে এটাই সবকিছু।'
শাহরুখ ছাড়াও রণবীর সিং এবং দীপিকা পাডুকোনও বিকাশ-এর রেস্তোরাঁয় ধুরন্ধরের সাফল্য উদযাপন করেছেন। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তাঁর মেয়ে মালতি মেরি এবং বন্ধুদের সঙ্গে রেস্তোরাঁটিতে গিয়েছিলেন। অ্যান হ্যাথাওয়ে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বাংলোতে ডিনার করেছিলেন, অন্যদিকে নীল প্যাট্রিক হ্যারিস ২০২৬ সালে রেস্তোরাঁটিতে গিয়ে খাবারের প্রশংসা করেছিলেন।
শাহরুখ খানের আসন্ন সিনেমা সম্পর্কে
শাহরুখ বর্তমানে তার আসন্ন ছবি ‘কিং’-এর মুক্তির অপেক্ষায় আছেন। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই ছবিতে দীপিকা পাডুকোন, সুহানা খান, অভিষেক বচ্চন, রাঘব জুয়াল, জয়দীপ আহলাওয়াত, আরশাদ ওয়ারসি এবং অন্যান্যরা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই বছর বড়দিনে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।