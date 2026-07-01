হাসপাতালে ভর্তি কোরিওগ্রাফার বস্কো, হঠাৎ কী হল তাঁর?
হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন বলিউডের নামি কোরিওগ্রাফার বস্কো লেসলি মার্টিস। গত ২৭ জুন একটি ছবির শুটিং চলাকালীন নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অতিরিক্ত কাজের চাপের ফলেই এই অসুস্থতা বলে জানা গিয়েছে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাঁকে।
হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন বলিউডের নামি কোরিওগ্রাফার বস্কো লেসলি মার্টিস। গত ২৭ জুন একটি ছবির শুটিং চলাকালীন নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অতিরিক্ত কাজের চাপের ফলেই এই অসুস্থতা বলে জানা গিয়েছে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাঁকে।
সূত্রের খবর অনুযায়ী, হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর প্রাথমিক কিছু পরীক্ষা করানো হয়েছে। কিন্তু রিপোর্টে কোনও বড় জটিলতা পাওয়া যায়নি। যদিও আরও বেশ কিছু পরীক্ষা করানো হবে হাসপাতালে তরফ থেকে। সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে দুই একদিনের মধ্যেই তিনি বাড়ি ফিরে আসবেন বলে জানা গিয়েছে।
ঘনিষ্ঠ মহলে দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে একের পর এক ছবিতে কাজ করছিলেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই চরম ব্যস্ততার মধ্যে থাকার কারণে বিন্দুমাত্র রেস্ট নেওয়ার সময় পাননি তিনি। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদিও এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ। চিকিৎসায় ভালোই সাড়া দিচ্ছেন। তবে কোরিওগ্রাফার বা তার পরিবারের তরফ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় বস্কোর একটি ছবি তুমুল ভাবে ভাইরাল হয়েছে যেখানে তাঁকে হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকলে দেখা যায়। ছবিটি ছড়িয়ে পড়তেই সকলেই কোরিওগ্রাফারের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।
প্রসঙ্গত, বস্কো বলিউডের ভীষণ পরিচিত একজন কোরিওগ্রাফার। শাহরুখ খান থেকে শুরু করে সলমন খান, সকলের সঙ্গেই কাজ করেছেন তিনি। নতুন প্রজন্মের তারকাদের সঙ্গে কাজ করেন এই কোরিওগ্রাফার। প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ‘বারাণসী’ ছবিতেও কোরিওগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছিলেন বস্কো।