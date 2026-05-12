Dulari: বাসে চেপে গ্রাম থেকে আসছে ‘দুলারী’, নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন কে?
Dulari: খুব সম্প্রতি জি বাংলায় একটি নতুন ধারাবাহিকের ঝলক প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়, যেখানে দেখতে পাওয়া যায় বাক্স পেটরা বোঝাই করা একটি বাস গ্রাম থেকে শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। পেছনে রয়েছে পাহাড়, আর টিমটিম করে জ্বলতে থাকা কিছু আলো। ধারাবাহিকের লট এখনও না জানানো হলেও ধারাবাহিকের নাম প্রকাশ্যে আনা হয়েছে চ্যানেলের তরফ থেকে।
এই ধারাবাহিকের নাম হতে চলেছে ‘দুলারী’। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে একটি মেয়ের গল্প নিয়ে তৈরি হবে এই সিনেমাটি। তবে গল্পে ঠিক কি দেখানো হবে সেটা এই মুহূর্তে জানানো হয়নি। স্বর্ণেন্দু সমাদ্দারের প্রযোজনা সংস্থা ক্রেজি আইডিয়াজ মিডিয়ার ব্যানারে তৈরি হওয়া এই ধারাবাহিকের নাম ভূমিকায় কারও অভিনয় করবেন তা নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই দর্শকদের মধ্যে কৌতুহল দেখা দিয়েছে।
ধারাবাহিকের প্রথম ঝলক যখন প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয় তখন অনেকেই দাবি করেন এই ধারাবাহিকে অঙ্কিতা অথবা শ্বেতাকে যেন আনা হয়। তবে খবর, এই ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অভিনেত্রী দেবপ্রিয়া বসুকে। এই মুহূর্তে দেবপ্রিয়ার দিদি দেবাদৃতা ‘কমলা নিবাস’ ধারাবাহিকে পল্লবীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন।
দেবাদৃতা ছোট থেকেই অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে যদি দেবপ্রিয়া এই ধারাবাহিকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন তাহলে এই প্রথম কোনও সিরিয়ালে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন তিনি। তবে এর আগে স্টার জলসার ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকে সোনার চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের নজর কেড়েছিলেন দেবপ্রিয়া।
সূত্র মারফত দেবপ্রিয়ার কথা জানা গেলেও ধারাবাহিকের নায়কের চরিত্রে অভিনয় করবেন সেটা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। যদিও এইটুকু জানা গিয়েছে কিছুদিনের মধ্যেই পুরুলিয়ায় শুরু হয়ে যাবে ধারাবাহিকের শ্যুটিং। এবার দেখার পালা, দেবপ্রিয়া কার বিপরীতে জুটি বাঁধতে চলেছেন ধারাবাহিকে।
