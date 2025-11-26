Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সেভাবে ছবি না করলেও এই একটি ক্ষেত্রে দীপিকাকে পিছনে ফেলে দিনে নতুন মা ক্যাটরিনা! জানেন তা কী?

    মা হওয়ার পর কাজে ফেরা নিয়ে দীপিকা পাডুকোনকে ঘিরে নানা বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তবে যতই বিতর্ক হোক নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন দীপিকা। অন্যদিকে, নতুন মা ক্যাটরিনা ক্যাফকে শেষ কয়েক বছরে আর সেভাবে ছবি করতে দেখা যায়নি। কিন্তু এর সত্ত্বেও এই একটি ক্ষেত্রে দীপিকাকে পিছনে ফেলে দিলেন ক্যাট। জানেন তা কী?

    Published on: Nov 26, 2025 8:04 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মা হওয়ার পর কাজে ফেরা নিয়ে দীপিকা পাডুকোনকে ঘিরে নানা বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তিনি ৮ ঘণ্টা শিফটের দাবি তোলায় অনেক ভালো ভালো ছবি থেকে তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছে। তিনিও সরে এসেছেন বেশ কিছু ছবি থেকে। তবে যতই বিতর্ক হোক নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন দীপিকা। অন্যদিকে, নতুন মা ক্যাটরিনা ক্যাফকে শেষ কয়েক বছরে আর সেভাবে ছবি করতে দেখা যায়নি। নায়িকাকে সর্বশেষ 'মেরি ক্রিসমাস' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এর সত্ত্বেও এই একটি ক্ষেত্রে দীপিকাকে পিছনে ফেলে দিলেন ক্যাট। জানেন তা কী?

    সেভাবে ছবি না করলেও এই একটি ক্ষেত্রে দীপিকাকে পিছনে ফেলে দিনে নতুন মা ক্যাটরিনা!
    সেভাবে ছবি না করলেও এই একটি ক্ষেত্রে দীপিকাকে পিছনে ফেলে দিনে নতুন মা ক্যাটরিনা!

    দীপিকা পাড়ুকোনের স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড, ৮২°E এই অর্থবছরে (অর্থবছর ২৪) প্রায় ১২৩ মিলিয়ন (প্রায় $১.২ মিলিয়ন) লোকসান করেছে। গত বছর, কোম্পানিটি ২১২ মিলিয়ন (প্রায় $১.৪৭ মিলিয়ন) আয় করেছিল, যার প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এই বছর। সুখবর হল যে কম ট্যাক্সের কারণে, গত বছরের তুলনায় লোকসান কমেছে। এর কারণ হল কম ব্যয় এবং স্মার্ট অপারেশন।

    আরও পড়ুন: অনন্যার সঙ্গে বিয়ের আগেই বিপত্তি, গোটা মুখে ব্যান্ডেজে! কীভাবে এমন হল সুকান্তর?

    আরও পড়ুন: ছেলে নিষাদকে নিয়ে ২০২৬-এ একাধিক প্ল্যান পিয়ার! 'শেখাবো কীভাবে…', যা জানালেন পরম-পত্নী

    ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ৮২°E-এর মূল কোম্পানি আগামী বছরগুলিতে মুনাফা অর্জনের জন্য খরচ কমাতে এবং বিক্রয় বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ৮২°E-এর মোট ব্যয় অর্থবছর ২৪-তে আনুমানিক ৪৭ কোটি (৪৭০ মিলিয়ন টাকা) ছিল, তবে অর্থবছর ২৫-তে তা কমে প্রায় ২৬ কোটি (২৬০ মিলিয়ন টাকা) হয়েছে। বিপণন ব্যয়ও ২০ কোটি (২০০ মিলিয়ন টাকা) থেকে কমিয়ে মাত্র ৪৪ মিলিয়ন করা হয়েছে।

    আরও পড়ুন: শেষ হচ্ছে না ‘জগদ্ধাত্রী’, ক'টার স্লটে দেখা যাবে ধারাবাহিক? কপাল পুড়ল কোন মেগার?

    আরও পড়ুন: কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন দেব-রুক্মিণী? 'যে দিন আমাদের…', যা বললেন নায়িকা

    অন্যদিকে, ক্যাটরিনা কাইফের মেকআপ ব্র্যান্ড, কে বিউটি, প্রচুর আয় করছে। ২০১৯ সালে চালু হওয়া এই ব্র্যান্ডটি ২০২২ সালে লাভে পৌঁছেছে। অর্থবছর ২৪-এর মধ্যে, এর আয় প্রায় ৮৮২.৩ মিলিয়নে পৌঁছেছে এবং লাভ করেছে ১১৩ মিলিয়ন। এই বছর, ২০২৫ সালে কোম্পানির আয় ১০০-১০৫ মিলিয়নে পৌঁছাতে পারে। কে বিউটি Nykaa-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করে এবং অনলাইন এবং অফলাইন উভয় ক্ষেত্রেই এর শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে, যার ফলে এটা দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে।

    News/Entertainment/সেভাবে ছবি না করলেও এই একটি ক্ষেত্রে দীপিকাকে পিছনে ফেলে দিনে নতুন মা ক্যাটরিনা! জানেন তা কী?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes