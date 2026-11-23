চোখে জল নিয়ে করতে হয়েছিল ঘর পরিষ্কার, ঠিক কী ঘটেছিল দীপিকার সঙ্গে?
দীপিকা বলিউডের প্রমিসিং অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন। যদিও এই মুহূর্তে তিনি দুই সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত। অভিনয় জীবন থেকে কিছুটা বিরতি নিয়ে তিনি এখন আপাতত সংসারে মন দিয়েছেন। কিন্তু যে অভিনেত্রীর অভিনয় মানুষের চোখে জল পর্যন্ত এনে দিয়েছিল, সেই অভিনেত্রীকে নাকি চোখে জল নিয়ে করতে হয়েছিল পরিচারিকার কাজ?
দীপিকা বলিউডের প্রমিসিং অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন। যদিও এই মুহূর্তে তিনি দুই সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত। অভিনয় জীবন থেকে কিছুটা বিরতি নিয়ে তিনি এখন আপাতত সংসারে মন দিয়েছেন। কিন্তু যে অভিনেত্রীর অভিনয় মানুষের চোখে জল পর্যন্ত এনে দিয়েছিল, সেই অভিনেত্রীকে নাকি চোখে জল নিয়ে করতে হয়েছিল পরিচারিকার কাজ?
কী ঘটেছিল?
চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করার আগে মুম্বইয়ে অনুপম খেরের অ্যাক্টিং স্কুল অ্যাক্টর প্রিপিয়ার্স - এ তিন মাসের একটি কোর্স করেছিলেন। গোয়ায় অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়াতে সেই পুরনো দিনের কথা স্মরণ করতে গিয়ে অনুপম দীপিকার সঙ্গে ঘটা একটি ঘটনার কথা বলেন যেখানে অভিনয় করতে গিয়ে তিনি প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলেন।
অনুপম বলেন, দীপিকা আমাদের দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্রী ছিলেন। তিনি একজন অসাধারণ মডেল ছিলেন। ফারাহ শাহরুখের সঙ্গে দীপিকাকে তাঁর ছবিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যেহেতু দীপিকা একজন মডেল এবং অত্যন্ত শিক্ষিত পরিবার থেকে এসেছিলেন তাই তাঁর হাঁটা চলায় সেটার প্রভাব পড়েছিল। তিনি এতটাই নিখুঁত ছিলেন যে সেটা এক এক সময় বিশ্বাসযোগ্য হতো না।
অনুপম বলেন, ‘একদিন দীপিকাকে পরিচারিকার ভূমিকায় অভিনয় করতে বলা হয়েছিল। দীপিকা অত্যন্ত সাবলীল ভাবে কাজটা সম্পন্ন করেছিলেন। এরপর ঠিক একই কাজ তাঁর গৃহকর্মীকেও করতে বলা হয় এবং তিনিও ঠিক একই ভঙ্গিতে কাজটি করেছিলেন। এরপর দীপিকাকে আমি বলি যতক্ষণ না আমি বিশ্বাস করছি যে কাজটা তুমি করেছ ততক্ষণ এই অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। কথা শুনে ওর প্রায় চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু ও কাজটা ঠিকভাবে সম্পন্ন করে এবং আমার ধন্যবাদ জানায় যে ওকে এই কাজটি ক্রমাগত করতে বলা হয়েছিল।’
চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের আগে দীপিকা মডেল হিসেবে কাজ করতেন এবং ২০০৬ সালে কন্নড় ছবি 'ঐশ্বর্য'-এর মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। ২০০৭ সালে ফারাহ খানের হাত ধরে 'ওম শান্তি ওম' ছবির মাধ্যমে বলিউডে তাঁর অভিষেক হয় এবং তিনি বড় সুযোগ পান। ইমতিয়াজ আলির ককটেল (২০১২) ছবিতে ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা অভিনয় করার আগে তিনি বাচনা এ হাসিনো, লাভ আজ কাল এবং হাউসফুল-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেন।
দীপিকা পাডুকোনের আসন্ন চলচ্চিত্র সম্পর্কে
দীপিকা এখন 'কিং' ছবির মুক্তির অপেক্ষায় আছেন। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই ছবিতে শাহরুখ খান, অভিষেক বচ্চন ও সুহানা খানের পাশাপাশি রাঘব জুয়াল, আরশাদ ওয়ারসি এবং রানী মুখোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটি ২৪শে ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এবং বক্স অফিসে এটি নাগার্জুনার 'কিং ১০০'-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।
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