দেবের বাড়ির গনেশ পুজোয় মিলে গেল সব রঙ, আমন্ত্রিতদের তালিকায় সুকান্ত- কুণাল

গোটা টলিউড ইন্ডাস্ট্রিকে গতকাল দেখতে পাওয়া গিয়েছে গণেশ পুজোর আনন্দে মেতে থাকতে। এই বছর গণেশ পুজো দুইদিন উদযাপিত হয়েছে, ফলে আনন্দ হয়েছে দ্বিগুণ। অন্যদের মতো বাড়িতে গণেশ পুজোর আয়োজন করতে দেখা দিয়েছে দেবকে।
গোটা টলিউড ইন্ডাস্ট্রিকে গতকাল দেখতে পাওয়া গিয়েছে গণেশ পুজোর আনন্দে মেতে থাকতে। এই বছর গণেশ পুজো দুইদিন উদযাপিত হয়েছে, ফলে আনন্দ হয়েছে দ্বিগুণ। অন্যদের মতো বাড়িতে গণেশ পুজোর আয়োজন করতে দেখা দিয়েছে দেবকে। বাড়ির সদস্য এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলে গণপতি বাপ্পার আরাধনায় মেতে উঠতে দেখা গিয়েছে অভিনেতাকে।
তবে দেবের বাড়ির পুজোর অন্দরমহলের বেশ কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, একদিকে যেমন কুনাল ঘোষ এসেছেন দেবের আমন্ত্রণে তেমন সুকান্ত মজুমদারকেও দেখা গিয়েছে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আজ ১৫ অক্টোবর সুকান্ত মজুমদার সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবের সঙ্গে তোলা বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে লেখেন, আজ কলকাতার বিশিষ্ট অভিনেতা তথা সংসদ দেবের বাসভবনে গণপতি আরাধনায় উপস্থিত ছিলাম।
একটি বিশেষ দলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও দেব যেহেতু প্রত্যেক দলের প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে খুব খোলামেলা ভাবে মিশেছেন তাই দেবের বিরুদ্ধে কখনও কোনও কটুক্তি করতে শোনা যায়নি কাউকে। এমনকি কিছুদিন আগেও দেবের দাদাগিরির মঞ্চ আলো করে এসেছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। সেখানেও সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন, তৃণমূল সংসদ হওয়া সত্ত্বেও দেব যেভাবে প্রত্যেক দলের মানুষকে সম্মান দেন, সেটাই রাজনীতির অন্যতম আদর্শ হওয়া উচিত।
প্রসঙ্গত, আগামী দুর্গাপুজোয় মুক্তি পাচ্ছে দেব এবং শুভশ্রী অভিনীত ছবি ‘দেশু ৭’। এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে যাকে একসময় ব্যান করে দেওয়া হয়েছিল টলিউড থেকে। তবে অন্যরা অনির্বাণের সঙ্গে কাজ করতে ভয় পেলেও দেবের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল একেবারে অন্যরকম।
একদিকে তিনি যেমন মিঠুন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় সকলের সঙ্গেই অভিনয় করেছেন যারা ভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতবাদে বিশ্বাসী তেমন অন্যদিকে অনির্বাণের মতো ব্যান হয়ে যাওয়া অভিনেতাদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন, ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন তাঁদের।