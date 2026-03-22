    বক্সঅফিসে ঝড় তোলা ‘ধুরন্ধর ২’ কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কবে মুক্তি পাচ্ছে জানেন? দেখে নিন

    রণবীর সিং অভিনীত ছবি 'ধুরন্ধর ২' বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। ছবিটির ওটিটি রিলিজ নিয়ে দর্শকরা বেশ উত্তেজিত। কিন্তু জানেন কি 'ধুরন্ধর ২' কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কবে মুক্তি পাবে?

    Mar 22, 2026, 11:04:45 IST
    By Sayani Rana
    রণবীর সিং অভিনীত ছবি 'ধুরন্ধর ২' বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। পেইড প্রিভিউ সহ মাত্র তিন দিনে ছবিটি ৩৩৯ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে। 'ধুরন্ধর ২' ১০২ কোটি টাকা দিয়ে শুরু করেছিল। শনিবার ছবিটি ১১৩ কোটি টাকা আয় করে। এবার প্রথম রবিবারের সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ছবিটি ১২০ কোটি টাকা পার করবে। এদিকে, ছবিটির ওটিটি রিলিজ নিয়ে দর্শকরা বেশ উত্তেজিত। কিন্তু জানেন কি 'ধুরন্ধর ২' কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কবে মুক্তি পাবে?

    'ধুরন্ধর ২' জুন মাসে জিও হটস্টারে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর কোনও সিনেমা সাধারণত ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে স্ট্রিম হয়। অর্থাৎ, এই সময়ের পর সিনেমাটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পায়। তবে, পিঙ্কভিলা এবং ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ‘ধুরন্ধর ২’-এর ওটিটি মুক্তি পেতে ৪৫ থেকে ৬০ দিন সময় লাগতে পারে। এর কারণ হল ‘ধুরন্ধর ২’-এর প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে। এমনটা হলে, সিনেমাটি মে মাসের শেষে বা জুন মাসে জিও হটস্টারে স্ট্রিম হতে পারে।

    ২০২৫ সালের ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া ‘ধুরন্ধর’ সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই সিনেমাটি দেশে নেট ৮৪০ কোটি টাকা আয় করে। বিশ্বব্যাপী এটি গ্রস ১৩০০ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করে। প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তোলার ৫৫ দিনের মধ্যেই সিনেমাটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায়। এমন পরিস্থিতিতে, ‘ধুরন্ধর ২’ প্রসঙ্গে মনে করা হচ্ছে যে, এই সিনেমাটি জুনের শুরুতেই ওটিটি-তে আসতে পারে। বিশেষ ব্যাপার হল, ‘ধুরন্ধর’-এর দ্বিতীয় পর্বটি নেটফ্লিক্সে স্ট্রিম করা হবে না, বরং একটি ব্যয়বহুল চুক্তির পর এটি জিও হটস্টারে স্ট্রিম করা হবে।

    আয়ের দিক থেকেও 'ধুরন্ধর ২' আলোড়ন সৃষ্টি করছে। ছবিটি এর পেইড প্রিভিউয়ের দিনে ৪৩ কোটি আয় করেছে। এটি প্রথম দিনে ১০২.৫৫ কোটি, শুক্রবারে ৮০.৭২ কোটি এবং শনিবারে রেকর্ড ১১৩ কোটি আয় করেছে। ছবিটি এখন পর্যন্ত মোট ৩৩৯.২৭ কোটি আয় করেছে। এখন রবিবারের সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, রণবীরের ছবিটি আজ রেকর্ড ভাঙতে চলেছে। ট্রেড সূত্রের মতে, প্রথম সপ্তাহান্তের পরেই ছবিটি ৪৫০ কোটি পার করবে। ‘ধুরন্ধর ২’-এর সাফল্য আগামী দিনেও অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

