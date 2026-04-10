ক্যানসারের কারণে ছেলের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন না দীপিকা! ‘বেরিয়ে আসতে চাই…’, যা বললেন নায়িকা

ক্যানসারের কারণে ছেলের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন না দীপিকা! ‘বেরিয়ে আসতে চাই…’, যা বললেন নায়িকা
অভিনেত্রী দীপিকা কক্কর ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন। তাঁর এই লড়াই সহজ নয়, কিন্তু তিনি সাহসের সঙ্গে এর মোকাবিলা করছেন। তবে, যখনই তিনি হতাশ বোধ করেন, তখনই তিনি তাঁর অনুসারীদের সান্ত্বনা দেন। সম্প্রতি, তাঁর সিস্টটি আবার ফিরে আসায় তিনি বেশ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন। মার্চ মাসে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। দীপিকা জানিয়েছেন যে, এই ক্যানসারের চিকিৎসার কারণে তিনি তাঁর ছেলে রুহানকে কোনও সময় দিতে পারেননি। এখন, তাঁর একটি ব্লগ ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিনি তাঁর মনের কথা জানিয়েছেন।
নিজের ব্লগে দীপিকা জানিয়েছেন যে, তাঁর সিস্টটি আবার দেখা দেওয়ায় তিনি বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এটাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে করেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, তিনি খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। ব্লগে তিনি বলেন, ‘আমার অসুস্থতার কারণে আমার মাথায় অনেক কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে। শোয়েবও অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মাঝে মাঝে আমি রুহানকে সময় দিতে পারি না। ক্লান্ত লাগলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। হাসপাতালে থাকলে আমি রুহানের সঙ্গে থাকতে পারি না। অসুস্থ হলে আপনার দৈনন্দিন রুটিন এবং প্রায়োরিটি বদলে যায়। আমি এই অবস্থা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে চাই।’
দীপিকা আরও জানিয়েছেন যে, তিনি বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর পরবর্তী চিকিৎসার পরিকল্পনা করছেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এবং পরিকল্পনা করছেন। তিনি আরও জানান যে, বিষয়টা জানানো উচিত কি না, তা তিনি জানেন না, কিন্তু তিনি বিষয়টি শেয়ার করছেন।
এরপর দীপিকা আর একটি ব্লগ শেয়ার করেন, যেখানে তাঁকে ছোলে লুচি ও হালুয়া বানাতে দেখা যায়। তারপর তিনি রুহানের সঙ্গে খেলেন এবং তাকে প্রার্থনা করতে শেখান। দীপিকা জানান যে, যখন তিনি তাঁর রিপোর্টগুলো আনতে যান, তখন বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, কিন্তু কেউ তা প্রকাশ করে না। সবাই হাসি মুখে থাকেন।
প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের জুন মাসে দীপিকার টিউমারের জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে সিস্টটি ধরা পড়ার পর, মার্চ মাসে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। তারপর থেকে তিনি তাঁর খাদ্যাভ্যাস এবং ব্যায়ামের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করছেন। 'সসুরাল সিমার কা' খ্যাত দীপিকা ভলগের মাধ্যমে তাঁর স্বাস্থ্যের খবরাখবর জানাতে থাকেন।