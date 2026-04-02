রয়েছে ছেলে, কিন্তু এখনও অবিবাহিত একতা! নেপথ্যের কারণ কী? মুখ খুললেন তিনি

রয়েছে ছেলে, কিন্তু এখনও অবিবাহিত একতা! নেপথ্যের কারণ কী? মুখ খুললেন তিনি
টিভি কুইন একতা কাপুর সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেছেন। সারোগেসির মাধ্যমে তাঁর একটি ছেলে হয়েছে। তবে, তিনি এখনও বিয়ে করেননি। কেন তিনি এখনও বিয়ে করেননি, এই প্রশ্নের উত্তরে একতা কাপুর জানান যে, তিনি এখনও বিয়ে করেননি মানে এই নয় যে তিনি করবেন না। এই সাক্ষাৎকারেই একতা জানান যে, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বিয়ে না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ তিনি তাঁর কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে, তাঁদের মতে এই কারণে তাঁর দাম্পত্য জীবন টিকবে না।
বিয়ে নিয়ে একতা কাপুর কী ভাবেন?
এমকে টকস-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে একতা কাপুর বিয়ে নিয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর মতে আজকাল কম সংখ্যক মানুষের বিয়ে করাই ভালো। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর কারও সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি বলেন যে, তাঁকে যে পরিমাণ কাজ করতে হয়, তিনি যে পরিমাণ কাজ করেন এবং বাবা-মা ও ছেলেকে নিয়ে যে পরিমাণ সময় ব্যস্ত থাকেন, তাতে অন্য কাউকে সময় দেওয়ার মতো সময় তাঁর থাকেই না।
একতা কাপুর মনে করেন যে বিয়ে একটা প্রতিশ্রুতি, এবং যদি এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে তা পূরণ করা উচিত। যদি তা পূরণ করতে না পারেন, তবে বিয়ে করবেন না। একতা জানান যে তাঁর বর্তমান জীবনের কথা বিবেচনা করে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বিয়ে না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
একতা কাপুর বললেন, ‘ওঁরা আমাকে বলে, ’দয়া করে বিয়ে করবেন না। বালাজি টেলিফিল্মসের সঙ্গে তোমার একটা বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। তুমি অফিস ছাড়বেন না, বাড়ি আসবেন না, বাড়িতে সময় কাটাবেন না, শো নিয়ে কোনও সমস্যা হলে সারারাত জেগে এডিটিং করবেন এই ভাবে কোনও বিয়ে টিকবে না।'
একতা কাপুর বলেছেন যে তিনি ৩১ বছর ধরে (কাজের সাথে) একটি সফল সম্পর্কে আছেন এবং তিনি বিচ্ছেদ চান না। তিনি বলেন যে বালাজি টেলি ফিল্মসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ওই সাক্ষাৎকারে একতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি ভালোবাসা সম্পর্কে কী ভাবেন?
এর উত্তরে একতা ভালোবাসাকে সময়ের অপচয় বলেছেন। একতা বলেন যে, ‘মানুষ ব্যবহার করে। এই পৃথিবীটা এমন যে আপনি যদি কাউকে সময় দেন, ভালোবাসা দেন, তবে সে আপনাকে ব্যবহার করবে। তাই বিশ্বের প্রতি আমার পরামর্শ হল, আপনার সন্তানকে ভালোবাসুন, আপনার কাজকে ভালোবাসুন এবং যদি আপনি একজন ভালো মানুষকে বিয়ে করে থাকেন, তবে সময় বের করে তারপর তাঁকে ভালোবাসুন।’