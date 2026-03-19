সাপের বিষ পাচার মামলায় এলভিশকে বড় স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট!

সাপের বিষ পাচার মামলায় এলভিশকে বড় স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট!
দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট বিখ্যাত ইউটিউবার তথা বিগ বস ওটিটি বিজয়ী এলভিশ যাদবের বিরুদ্ধে আনা সাপের বিষ সংক্রান্ত মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে। উত্তর প্রদেশের নয়ডায় একটি পার্টিতে ইউটিউবারের বিরুদ্ধে সাপের বিষ ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছিল ২০২৩ সালের নভেম্বরে।
দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট বিখ্যাত ইউটিউবার তথা বিগ বস ওটিটি বিজয়ী এলভিশ যাদবের বিরুদ্ধে আনা সাপের বিষ সংক্রান্ত মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে। উত্তর প্রদেশের নয়ডায় একটি পার্টিতে ইউটিউবারের বিরুদ্ধে সাপের বিষ ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছিল ২০২৩ সালের নভেম্বরে। এরপর ২০২৪ সালের ১৭ মার্চ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং এন কোটিশ্বর সিং-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে যে, মামলাটি আইনত ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইনের অধীনে কোনও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অভিযোগটি দায়ের করেননি। আদালত বলেছে যে, তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারার অধীনে অভিযোগ সম্বলিত এফআইআরটি গুরুগ্রামে দায়ের করা একটি পূর্ববর্তী এফআইআর-এর উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যেটিতে ইতিমধ্যেই একটি ক্লোজার রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছিল।
এফআইআর-এ তাঁর বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের যে বিধানগুলো প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেগুলোর উল্লেখ করে বেঞ্চ বলেছে যে, সেগুলো প্রয়োগ করা যাবে না, কারণ সহ-অভিযুক্তের কাছ থেকে উদ্ধার করা তরল পদার্থটি (অ্যান্টি-ভেনম) তফসিলি পদার্থ আইনের আওতাভুক্ত নয়। পূর্ববর্তী রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে আদালত জানায় যে, এলভিশের বিরুদ্ধে মামলাটি আইনত টিকবে না এবং সেই কারণে এফআইআর…।
গত মাসে একটি শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট এলভিশ যাদবকেও সতর্ক করে। বেঞ্চ তাঁর আইনজীবীকে বলে, ‘যদি তারকাদের সাপের মতো প্রাণী ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে এটা সমাজে একটা খুব খারাপ বার্তা দিতে পারে।’ তারা আরও যোগ করে, ‘আপনি কি চিড়িয়াখানায় গিয়ে সেখানকার পশুদের সঙ্গে খেলতে পারেন? সেটা কি অপরাধ হবে না? আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন, এমনটা বলতে পারেন না। আমরা বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইনের অধীনে একটি অভিযোগের বিষয়ে উদ্বিগ্ন।’
এলভিশের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী মুক্তা গুপ্তা জানিয়েছিলেন যে, ইউটিউবার এলভিশ যাদব গায়ক ফাজিলপুরিয়ার একটি ভিডিয়োতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য পার্টিতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কোনও রেভ পার্টি বা কোনও নিষিদ্ধ মাদক সেবনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যাদব অভিযুক্ত স্থানে উপস্থিত ছিলেন না এবং নথিভুক্ত মেডিকেল রিপোর্টে দেখা গিয়েছে যে পরীক্ষা করা নয়টি সাপ বিষাক্ত ছিল না। রাজ্যের পক্ষের আইনজীবী পাল্টা বলেছিলেন যে, পুলিশ পাঁচটি গোখরা-সহ নয়টি সাপ উদ্ধার করেছে এবং রেভ পার্টিতে ব্যবহৃত হতে পারে এমন সন্দেহজনক সাপের বিষ পেয়েছে। গত বছর ৬ অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় এলভিশের বিরুদ্ধে আদালতের কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল।