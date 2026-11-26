একই অঙ্গে অনেক রূপ, মানুষের পাশে থেকে একাকীত্ব ঘোচাবে ‘ফ্যামিলিওয়ালা’
গতকাল পরিচালক সুমন ঘোষ ঘোষণা করেছিলেন আগামী বড়দিনে মুক্তি পেতে চলেছে ‘ফ্যামিলিওয়ালা’।
গতকাল পরিচালক সুমন ঘোষ ঘোষণা করেছিলেন আগামী বড়দিনে মুক্তি পেতে চলেছে ‘ফ্যামিলিওয়ালা’। বিগত কিছু দিনে ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’ ছবির সঙ্গে যা ঘটলো, তার জন্য তিনি কিছুটা পিছিয়ে এসেছিলেন ছবি মুক্তির জন্য, তবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর তিনি হাসিমুখে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন তাঁর আসন্ন ছবি ‘ফ্যামিলিওয়ালা’ মুক্তির তারিখ।
মুক্তির তারিখ ঘোষণা ঠিক একদিনের মধ্যেই এবার প্রকাশ্যে এলো ছবির টিজার। এই টিজার এমন একজন মানুষের গল্প ঘিরে তৈরি যে শুধুমাত্র মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সবকিছু করতে পারে। কাছের মানুষ বা পরিবারের জন্য নয়, সে পাশে দাঁড়ায় অচেনা মানুষের জন্যও।
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ফ্যামিলিওয়ালা, যিনি শুধুমাত্র একজন পিতা অথবা স্বামী নন, তিনি একজন এমন মানুষ যিনি অন্যের একাকীত্ব দূর করে দেওয়ার জন্য সবকিছু করতে পারেন। কিন্তু দিনের শেষে তিনি কি সত্যিই নিজে একা বোধ করেন না? এই মানুষটির একাকীত্ব দূর করবে কে? বন্ধু না পরিবার নাকি এমন কেউ যার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি?
এই ছবিতে রাজ বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। এই রাজ ফ্যামিলিওয়ালা নামের এক কোম্পানিতে কাজ করে যাদের কাজ যে মানুষ নিজের জীবনে ভীষণ একা তাদের সঙ্গে সময় কাটানো। রাজের এই কাজ অর্থাৎ মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে তাঁর জীবনে কতটা একাকীত্ব আসবে?
এই রাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন নিয়েই তৈরি ফ্যামিলিওয়ালা, যার স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী, বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, রয়েছেন অনুসূয়া মজুমদার, লিলি চক্রবর্তী, সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং অনিন্দিতা বসু।
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উইন্ডোজ এবং মায়ারিলা ফিল্মস নিবেদিত এই ছবিটি আসছে আগামী ২৪ ডিসেম্বর। এর আগে দুর্গাপুজোর উইনার প্রোডাকশন হাউজের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল দেবের। এবার আবার সেই লড়াইয়ের পালা। বড়দিনের প্রাক্কালে ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’ মুক্তির ঘোষণা করে দিয়েছেন দেব। সঙ্গে থাকবে শাহরুখ খানের ‘কিং’। সবকিছু মিলিয়ে বড়দিনে বক্স অফিসে যে লড়াই খুব জোরদার হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।