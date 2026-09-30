‘সলমন ভাই তো বারণ করেছেন’, ছবি তোলার আগেই পাপারাজ্জিদের সতর্ক করলেন ফারাহ
পাপারাজ্জিদের নিয়ে বেজায় চটেছেন বলিপাড়ার একাংশ। কিছুদিন আগেই বিগ বস ২০ অনুষ্ঠানে ছবিশিকারীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন সলমন খান। অভিনেত্রীদের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যেভাবে ছবি তোলা হয়, তাতে পাপারাজ্জিদের তিরস্কার করেন ভাইজান।
পাপারাজ্জিদের নিয়ে বেজায় চটেছেন বলিপাড়ার একাংশ। কিছুদিন আগেই বিগ বস ২০ অনুষ্ঠানে ছবিশিকারীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন সলমন খান। অভিনেত্রীদের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যেভাবে ছবি তোলা হয়, তাতে পাপারাজ্জিদের তিরস্কার করেন ভাইজান। এবার ফারাহ খান ছবি শিকারীদের একইভাবে সাবধান করলেন এবং মনে করালেন ভাইজানের সতর্কবানীর কথা।
সম্প্রতি মুম্বইয়ে ফারাহকে দেখে বেশ কিছু ফটোগ্রাফার এগিয়ে আসেন। পরিচালক তাদের দেখেই জিজ্ঞাসা করেন, কেন তারা এখানে এসেছেন। উত্তরে ফটোগ্রাফাররা বলেন, তারা পরিচালকের ছবি তুলতে চান। এরপরেই পরিচালক সকলকে সাবধান করে দেন কেউ যেন অশোভনভাবে ছবি না তোলেন। এমন কি মনে করিয়ে দেন ভাইজানের বলা কথাও। তিনি বলেন, ‘সলমন ভাই পেছন থেকে ছবি তুলতে বারণ করেছেন, ঘুরুন, ঘুরুন।’
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ফটোগ্রাফারদের সাথে সলমনের মিটমাট
বিগ বসে পাপারাজ্জিদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার পর, মঙ্গলবার গভীর রাতে সলমনকে একটি রেকর্ডিং স্টুডিওতে দেখা যায়। যদিও অভিনেতা এর আগে রিয়্যালিটি শো-তে পাপারাজ্জিদের ধমক দিয়েছিলেন, তিনি তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ছবি তোলার জন্য পোজ দেন। এদিকে, যে ফটোগ্রাফাররা সাধারণত ছবি তোলার সময় অভিনেতার নাম ধরে চিৎকার করেন, তারাও সলমনের সঙ্গে নরম সুরে কথা বলেন এবং তাদের জন্য পোজ দেওয়ায় তাঁকে ধন্যবাদ জানান।
বিগ বসে সলমন কী বলেছিলেন?
বিগ বস ২০ -এর আগের একটি পর্বে , সলমন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের অনুপযুক্তভাবে ছবি তোলার জন্য ফটোগ্রাফারদের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আর তারপর পেছন থেকে তোলা সেই শটটা, যেটা কোনো নায়িকাই পছন্দ করেন না? নিশ্চয়ই এমন কয়েকজন আছেন যারা বলেন এটা ঠিক আছে, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু যারা এটা পছন্দ করেন না তাদের কী হবে? আমি সম্প্রতি দেখলাম সাই মাঞ্জরেকর এটা নিয়ে খুব অস্বস্তিতে ছিলেন, নেহা ধুপিয়া এর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। আমার নিজের ভাগ্নি, সে হাঁটছিল, আর তারা পেছন থেকে ছবি তুলেই যাচ্ছিল। আর ক্যাপশনে কী লেখা ছিল? অনুমান করুন তো, এটা কার ছবি। এটা করার ওরা কারা?’
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তিনি আরও বলেন, ‘যখন এমনটা হয়, তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের একটা থাপ্পড় মারুন। ওদের বলুন নিজেদের মা বা বোনেরও এমন ছবি তুলে আপনাকে দেখাতে। জঘন্য লোক। ওরা প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সারাক্ষণ এটা করে। এটা কেমন মানসিকতা? আমি যত মেয়েকে চিনি, তাদের ৯০ শতাংশ এবং যারা এখন মা হয়েছেন, তারা আগেও এটা চাননি, এখনও চান না। যারা এই ছবিগুলো তোলে, আমি তাদের দেখতে চাই। একবার যদি আমি খুঁজে বের করতে পারি ওরা কারা’।