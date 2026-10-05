রণবীর কাপুর-সাই পল্লবীর 'রামায়ণ' ছবির সেটে আগুন, নেই হতাহতের কোনও খবর

মুম্বইয়ে রণবীর কাপুর অভিনীত ‘রামায়ণ’ ছবির সেটে আগুন লেগেছে বলে খবর। ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (FWICE)-এর সভাপতি বি এন তিওয়ারি ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন।
মুম্বইয়ে রণবীর কাপুর অভিনীত ‘রামায়ণ’ ছবির সেটে আগুন লেগেছে বলে খবর। ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (FWICE)-এর সভাপতি বি এন তিওয়ারি ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি এটিকে একটি ছোটখাটো অগ্নিকাণ্ড বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এতে কেউ আহত হননি।
ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিওয়ারি জানিয়েছেন, প্রাইম ফোকাস স্টুডিওর বাইরে থাকা একটি তাঁবুতে আগুনের সূত্রপাত হয়, যেখানে রামায়ণের শুটিং চলছে। তিনি জানান, আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই দ্রুত তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
তিনি বলেন, ‘কিছুদিন আগে কাছাকাছি একটি জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সকল প্রযোজকের সাথে যোগাযোগ করে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলেছিলাম। কিন্তু, অসাবধানতার কারণে সেটে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। সৌভাগ্যবশত, কেউ আহত হননি এবং ক্ষয়ক্ষতিও সামান্যই হয়েছে। তবে, এই ঘটনাটি তাদের এবং অন্যান্য চলচ্চিত্র দলগুলোর জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে, যাতে তারা আরও সতর্ক হন এবং এই ধরনের দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন।’
আরও জানা গিয়েছে যে, প্রাইম ফোকাস স্টুডিওর একই এলাকায় ‘হাসল’ এবং ‘পতি পত্নী পাঙ্গা’ টেলিভিশন শো-এর শুটিং চলছে। প্রতিবেদন অনুসারে , এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ আহত হননি এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর শুটিং পুনরায় শুরু হয়েছে।
রামায়ণ সম্পর্কে
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত, রামায়ণ ভারতীয় মহাকাব্যের একটি দুই পর্বের রূপান্তর। রণবীর কাপুর ভগবান রামের ভূমিকায়, সাই পল্লবী সীতার চরিত্রে এবং যশ রাবণের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সানি দেওল হনুমানের চরিত্রে এবং রবি দুবে লক্ষ্মণের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এছাড়াও অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে দশরথের চরিত্রে অরুণ গোভিল এবং কৈকেয়ীর চরিত্রে লারা দত্ত রয়েছেন।