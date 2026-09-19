দেখতে দেখতে এক বছর অতিক্রম হয়ে গেল, জুবিন গর্গ সকলকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন। ২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মৃত্যু হয় সঙ্গীতশিল্পীর। প্রথমে ঘটনাটি শুনে কেউ বিশ্বাস করেননি কিন্তু পরে যখন জানা যায় সত্যিই জুবিন আর নেই, তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা অসম রাজ্য।
অসমের ভূমিপুত্রের এইভাবে মৃত্যু হবে, তা হয়তো কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। জুবিনের মৃত্যুর পর সঙ্গীতশিল্পীর স্মৃতিতে একাধিক পদক্ষেপ করতে দেখা যায় প্রশাসনকে। একাধিক বিরল প্রাণীর নামকরণ থেকে শুরু করে জুবিনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান সব কিছুর আয়োজন করা হয় সরকারের তরফ থেকে। এর মধ্যেই জুবিনের স্মৃতিতে তৈরি হতে চলা একটি ছবির জন্য কলকাতায় এসেছেন গরিমা।
জুবিনের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও গরিমা চিরকাল লাইম লাইট থেকে দূরে ছিলেন। কলেজে পড়াকালীন দুজনের প্রথম আলাপ হয়, তারপর ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব এবং তারপর প্রেম। জুবিনকে গরিমা এতটাই ভালোবাসতেন যে তিনি আজও বিশ্বাস করতে পারেন না যে তিনি তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন।
এইসব কিছুর মধ্যেই সম্প্রতি দ্য ওয়ালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্মৃতির সাগরে ডুব দিতে দেখা যায় গরিমাকে। গরিমা জানান, জুবিনকে তিনি প্রথম চিঠি লিখেছিলেন। জুবিনের ও জুবিনের গানের প্রতি তাঁর ভালো লাগার কথা উল্লেখ করেছিলেন সেই চিঠিতে। সেই চিঠির উত্তরও এসেছিল খুব তাড়াতাড়ি।
গরিমা বলেন, ‘আমি প্রথম ওকে চিঠি লিখেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে ওর গান আমার ভীষণ ভালো লাগে। তখন দুটো মিউজিক অ্যালবাম বেরিয়েছিল ওর। ওর গান আমার এতটাই ভালো লেগেছিল যে আমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখি। আমি ওকে এও জানাই, একদিন ও অনেক বড় গায়ক হবে। সারা পৃথিবীতে ওর নাম হবে। যেভাবে ও গান গাইতে তাদের নতুন প্রজন্মকে ও অনেক ভালো ভালো গান উপহার দেবে।’
শীঘ্রই মুক্তি পাবে ‘লাভ ইউ জুবিনদা’। এই সিনেমার অন্যতম অংশ হলেন স্বয়ং গরিমা। ১০ তারিখ কলকাতায় পা রেখেই তিনি সোজা চলে গিয়েছেন শুটিং ফ্লোরে। জোর কদমে শুরু হয়ে গিয়েছে শ্যুটিং। গরিমা এই ছবিতে নিজের চরিত্রই অভিনয় করছেন।
Home/Entertainment/স্বামীকে প্রথম চিঠিতে কী লিখেছিলেন গরিমা? জুবিনের মৃত্যুবার্ষিকীতে আবেগঘন স্ত্রী