উৎসবের মরশুমে খারাপ খবর হানির পরিবারে, কাকে হারালেন সঙ্গীত শিল্পী?
উৎসবের মরসুমে হানি সিং-এর বাড়িতে খারাপ খবর। মন খারাপ সঙ্গীত শিল্পীর। সমাজ মাধ্যমে সেই খবর ভাগ করে নিলেন তিনি। কী হল এমন? কাকে হারালেন হানি।
উৎসবের মরসুমে হানি সিং-এর বাড়িতে খারাপ খবর। মন খারাপ সঙ্গীত শিল্পীর। সমাজ মাধ্যমে সেই খবর ভাগ করে নিলেন তিনি। কী হল এমন? কাকে হারালেন হানি।
র্যাপার ইয়ো ইয়ো হানি সিং তাঁর ভাগ্নে বিদিত আউলাকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন, যিনি রবিবার সকালে (১ নভেম্বর) পাঞ্জাবের জলন্ধরে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন । এই দুর্ঘটনায় বিদিতের বন্ধু আরভ তালওয়ারও প্রাণ হারান। জানা গিয়েছে, ভোর ৩টার দিকে একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে তাঁদের গাড়িটি একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক্টর-ট্রলির সঙ্গে ধাক্কা খায়। হানি সিংও সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত বার্তা শেয়ার করে তাঁর ভাগ্নেকে হারানোর শোক প্রকাশ করেছেন।
হানি সিং হৃদয়বিদারক বার্তা শেয়ার করেছেন
হানি সিং তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নিজের মানসিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন। তার ভাগ্নেকে স্মরণ করে হানি সিং লিখেছেন, ‘আমার ভাগ্নেকে হারানোটা খুবই বেদনাদায়ক। ভোলেনাথ মেহর মেহর মেহর @dineshauluck।’
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বিদিত ছিলেন জনপ্রিয় পাঞ্জাবি মিউজিক লেবেল ‘স্পিড রেকর্ডস’-এর মালিক দীনেশ আউলাকের ছেলে। আরভ ছিলেন ‘পাপি সুইটস’-এর মালিকের ছেলে। উভয় পরিবারই এখন তাদের ছেলেদের আকস্মিক মৃত্যুশোক সামলাচ্ছে।
দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটল
পাঞ্জাবের জলন্ধরের পুলিশ লাইনস এলাকার কাছে একটি ফ্লাইওভারে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মিড-ডের খবর অনুযায়ী, বিদিত ও আরভ তালওয়ারকে বহনকারী ফোক্সওয়াগন গাড়িটি বিএমসি চক থেকে বিএসএফ চকের দিকে যাওয়ার সময় ফ্লাইওভারের ওপর পার্ক করা একটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ট্রাক্টর-ট্রলির সঙ্গে ধাক্কা খায়। এই ধাক্কাটি দুই বন্ধুর জন্যই মারাত্মক প্রমাণিত হয় এবং তারা ঘটনাস্থলেই মারা যান। গাড়িতে আরও তিনজন ছিলেন, যারা সবাই বেঁচে যান।
ভোর ৩টার দিকে পুলিশকে দুর্ঘটনার খবর দেওয়া হলে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বারাদারি থানার এসএইচও সাহিল চৌধুরী ঘটনাটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। জানা গিয়েছে, এলাকা পরিষ্কার ও আবর্জনা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা একটি ট্রাক্টর-ট্রলি ফ্লাইওভারের ওপর রেখেছিলেন, তখনই গাড়িটি সেটিতে ধাক্কা দেয়।
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হানি সিং প্রসঙ্গে
কাজের দিক থেকে, হানি সিং-এর সাম্প্রতিক ট্র্যাক 'গড স্টাইল' ছিল একটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন গান। গানটি লিখেছেন হোমি দিল্লিওয়ালা, এবং তিনি এর সঙ্গীত প্রযোজনাও করেছেন। এর আগে অগস্টে, তিনি প্রাইসলেসের সাথে 'মুনলাইট' নামে একটি পার্টি ট্র্যাকও প্রকাশ করেছিলেন, যা তার সাম্প্রতিক প্রকাশিত গানের তালিকায় যুক্ত হয়।