আইসিইউতে থাকাকালীন লুকিয়ে ধর্মেন্দ্র ও দেওল পরিবারের ভিডিয়ো করায় হাসপাতালের এক কর্মী গ্রেফতার!

আইসিইউতে থাকাকালীন লুকিয়ে ধর্মেন্দ্র ও দেওল পরিবারের ভিডিয়ো করায় হাসপাতালের এক কর্মী গ্রেফতার!
ধর্মেন্দ্রর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার তাঁকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হাসপাতালের ভেতর থেকে দেওল পরিবারের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। যে হাসপাতালের কর্মী ভিডিয়োটি রেকর্ড করেছিলেন এবার তাঁকে গ্রেফতার করা হল।
প্রবীণ সুপারস্টার ধর্মেন্দ্র এবং তাঁর পরিবারের জন্য গত এক সপ্তাহ অত্যন্ত কঠিন ছিল। স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার পরে ৮৯ বছর বয়সী অভিনেতাকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর পরই তাঁর মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তাঁর স্ত্রী হেমা মালিনী এবং মেয়ে এশা দেওল ১১ নভেম্বর সকালে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি শেয়ার করে এটা নিশ্চিত করেছিলেন যে অভিনেতা বেঁচে আছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন ধীরে ধীরে। ১২ নভেম্বর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসবের মাঝেই হাসপাতালের ভেতর থেকে দেওল পরিবারের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। যে হাসপাতালের কর্মী ভিডিয়োটি রেকর্ড করেছিলেন এবার তাঁকে গ্রেফতার করা হল।
ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় দেখা যায় ব্রেচ ক্যান্ডি আইসিইউ-র ভেতর ধর্মেন্দ্র বিছানায় শুয়ে আছেন। প্রবীণ অভিনেতাকে অচেতন বলে মনে হয়। যখন তাঁর ছেলে ববি দেওল এবং সানি দেওল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বিছানার চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের সকলের চোখে মুখে লেগেছিল উদ্বেগ, পাশাপাশি চিন্তার ছাপও ছিল। সানির ছেলে করণ দেওল এবং রাজবীর দেওলকেও দেখা যায় ওই ভিডিয়ো ক্লিপটিতে। তাঁর পাশে বসে আছেন অভিনেতার প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর। এইচটি সিটি জানতে পারে যে, হাসপাতালের এক কর্মচারী দেওল পরিবারের এই ব্যক্তিগত মুহূর্তটি রেকর্ড করে, তা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে। আর তার জেরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তবে আরও বিশদ এখনও শেয়ার করা হয়নি।
প্রসঙ্গত, গতকাল ধর্মেন্দ্রকে সকাল ৭টা বেজে ৩০ মিনিটে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি বাড়ি ফেরেন। পরিবারের পক্ষ জানানো হয়, ‘ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি বাড়িতেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমরা গণমাধ্যম ও জনগণকে অনুরোধ করছি এই সময়ে সমস্ত রকমের জল্পনা কল্পনা থেকে বিরত থাকুন। তাঁর ও পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান করুন। আমরা ওঁর অব্যাহত আরোগ্য, সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্য প্রত্যেকের ভালবাসা, প্রার্থনা এবং শুভকামনার প্রশংসা করি। দয়া করে ওঁকে সম্মান করুন কারণ তিনি আপনাদের ভালোবাসেন।’
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।
