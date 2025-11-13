ভিডিয়ো দেখে শোরগোল, বাগদান সেরেছেন সাহেব-সুস্মিতা? ‘এ সব কথা…’, মুখ খুললেন নায়িকা

Edit Profile
    ভিডিয়ো দেখে শোরগোল, বাগদান সেরেছেন সাহেব-সুস্মিতা? 'এ সব কথা…', মুখ খুললেন নায়িকা

    নেটপাড়া জুড়ে এখন তাঁদের প্রেমের চর্চা, কিন্তু সত্যি তাঁরা ভালোবাসায় বাধা পড়েছেন কিনা তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দে। তবে তাঁরা সরাসরি কিছু প্রকাশ না করলেও তাঁদের নিয়ে দর্শক তথা অনুরাগীদের আলোচনার শেষ নেই। আর এই সব কিছুর মাঝেই গুঞ্জন তাঁরা নাকি বাগদান সেরেছেন?

    Published on: Nov 13, 2025 4:13 PM IST
    By Sayani Rana
    নেটপাড়া জুড়ে এখন তাঁদের প্রেমের চর্চা, কিন্তু সত্যি তাঁরা ভালোবাসায় বাধা পড়েছেন কিনা তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দে। তবে তাঁরা সরাসরি কিছু প্রকাশ না করলেও তাঁদের নিয়ে দর্শক তথা অনুরাগীদের আলোচনার শেষ নেই। আর এই সব কিছুর মাঝেই গুঞ্জন তাঁরা নাকি বাগদান সেরেছেন?

    আরও পড়ুন: 'কাঞ্চন আবার?' ফের প্রেমে পড়লেন অভিনেতা? 'আর না…', শ্রীময়ীর পোস্ট ঘিরে শোরগোল নেটদুনিয়ায়

    কিছুদিন আগে নায়িকা একটি রিল পোস্ট করেন। সেখানে 'কথা' পরিবারের পাশাপাশি, সাহেবের পরিবারকেও দেখা যায়। আর সবটা মিলিয়ে অনেকেই অনুমান করেন যে নায়ক-নায়িকা বুঝি বাগদান সেরে ফেলেছেন। সত্যি কি ধারাবাহিক শেষ হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই বাগদান সেরেছেন তাঁরা? এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়িকা বলেন, ‘সবাই কি পাগল হয়ে গিয়েছে! সবটাই ভুল খবর। দুর্গাপুজোর সময়ের একটা ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলাম। তা দেখেই হয়তো সবাই ধরে নিয়েছেন এ সব কথা।’

    আরও পড়ুন: ‘ভালো থেকো…’, প্রিয়জনকে হারালেন কৌশাম্বি, ফের মৃত্যুশোক ঘিরে ধরল আদৃত ঘরণীকে

    প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে সুস্মিতা দে-র প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। শুধু প্রেম বললে ভুল হবে, অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে রীতিমতো বাগদান হয়ে গিয়েছিল সুস্মিতার। এখানেই শেষ নয়, দু'জনে একসঙ্গে থাকবেন বলে, একটি ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন।

    আরও পড়ুন: 'যখন ডেটিং শুরু করে…', সদ্য বাবা-মা হওয়া ভিকি-ক্যাটের লাভ লাইফ নিয়ে বড় রহস্য ফাঁস কৃতির!

    বন্ধু অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে সুস্মিতার সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত অনির্বাণ। সেই সূত্রেই আলাপ সুস্মিতার সঙ্গে। তাঁর ফটোশ্যুটেও বহুবার মডেল হয়ে ধরা দিয়েছিলেন সুস্মিতা। প্রায়দিনই অনির্বাণের সঙ্গে ভালোবাসা মাখা পোস্ট শেয়ার করতে দেখা যেত সুস্মিতাকে। তাঁদের সম্পর্কের বয়স ছিল প্রায় ৫ বছর।

    তবে 'কথা'য় কাজ শুরুর পর পর সুস্মিতা ও সাহেবকে নিয়ে নানা গুঞ্জন রটতে থাকতে। আর এই সবের মাঝেই সুস্মিতার প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে আসে। এই প্রেম ভাঙার পর একের পর এক ইঙ্গিতবাহী কথাও লেখেন অনির্বাণ রায়।

    এরপর সুস্মিতা সরাসরি মুখ না খুললেও ইঙ্গিতে বলেছিলেন, 'কোনও সম্পর্ক কোনও তৃতীয় ব্যক্তির জন্য নষ্ট হয় না। ওই মানুষ দুটোর বোঝাপড়া, পরিস্থিতি এইগুলোর জন্য়ই নষ্ট হয়। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না'।

