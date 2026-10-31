হ্যালোউইনের দিনে মায়ের সাজে জাহ্নবী, রিক্রিয়েট করলেন ‘নাগিনা’ লুক

হ্যালোউইনের দিন সাধারণ মানুষ থেকে বলিউড তারকারা প্রত্যেকে মেতে রয়েছেন উৎসবের আনন্দে। তবে এই দিন একদম অন্যরকম ভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুললেন জাহ্নবী কাপুর। ১৯৮৬ সালের শ্রীদেবীর আইকনিক নাগিনা লুক আবার রিক্রিয়েট করলেন অভিনেত্রী। অভিনেত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন নেটপাড়ার বাসিন্দারা।
হ্যালোউইনের দিন সাধারণ মানুষ থেকে বলিউড তারকারা প্রত্যেকে মেতে রয়েছেন উৎসবের আনন্দে। তবে এই দিন একদম অন্যরকম ভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুললেন জাহ্নবী কাপুর। ১৯৮৬ সালের শ্রীদেবীর আইকনিক নাগিনা লুক আবার রিক্রিয়েট করলেন অভিনেত্রী। অভিনেত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন নেটপাড়ার বাসিন্দারা।
হ্যালোউইনে নাগিনার চরিত্রে জাহ্নবী
নাগিনা ছবিতে শ্রীদেবীর আইকনিক লুকটি পুনরায় তৈরি করতে জাহ্নবী গোলাপী পোশাক, গয়না, মেকআপ এবং চুলের সাজ মিলিয়েছেন। পোস্টার, অমরিশ পুরীর সঙ্গে বিটিএস দৃশ্য এবং ছবিটির আরও একটি দৃশ্য পুনরায় তৈরি করতে তিনি অরির সাহায্যও নিয়েছেন। ক্যাপশনে জাহ্নবী লিখেছেন, ‘শুভ হ্যালোউইন। সিনেমার অন্যতম সেরা একটি আইকনিক মুহূর্তকে আবার তৈরি করতেই হল।’
'হ্যালোউইনের একটা বড় অংশই হয়ে উঠেছে প্রিয় চরিত্র এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতির মুহূর্তগুলোর মতো পোশাক পরা। কখনও কখনও সেগুলো ভুতুড়ে হয়, কখনও মজার, আবার কখনও তা হয় কোনো কিছুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। আর মাম্মা, ঋষি আঙ্কেল এবং আমরিশ স্যারের চেয়ে বেশি আইকনিক আর কে হতে পারে!! এই লুকটার জন্য-অরির একটু সাহায্য নিয়েছি।' লেখেন অভিনেত্রী।
প্রতিশোধের গল্প নির্ভর এই ছবিতে শ্রীদেবী এক 'ইচ্ছাধারী নাগিন'-এর চরিত্রে অভিনয় করেন, যে নাগিন নিজের ইচ্ছামতো যেকোনো রূপ ধারণ করতে পারে। চরিত্রটিতে তাঁর অভিনয়ের জন্য তিনি প্রশংসিত হন এবং ছবিটি সেই বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ছবিতে পরিণত হয় (আইএমডিবি-র একটি তালিকা অনুসারে)। 'নাগিনা' প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যার সিক্যুয়েল 'নিগাহেঁ' তৈরি হয়, যদিও সিক্যুয়েলটি বক্স অফিসে সফল হয়নি। 'নাগিনা' শ্রীদেবীর ক্যারিয়ারকে সুপারস্টারের আসনে পৌঁছে দেয় এবং তাঁকে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নারী তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
২০১৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দুবাইতে শ্রীদেবী পরলোকগমন করেন, যেখানে তিনি একটি পারিবারিক বিয়েতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে দুর্ঘটনাবশত পানিতে ডুবে মর্মান্তিকভাবে তাঁর জীবনাবসান ঘটে, যা তাঁর পরিবার, চলচ্চিত্র জগৎ এবং লক্ষ লক্ষ ভক্তকে গভীর শোকাহত করে। তাঁর এই অকালমৃত্যু ঘটে জুলাই মাসে ‘ধড়ক’ ছবির মাধ্যমে কন্যা জাহ্নবী কাপুরের বহু প্রতীক্ষিত বলিউড অভিষেকের মাত্র কয়েক মাস আগে, যা এই ক্ষতিকে আরও বেদনাদায়ক করে তুলেছে।