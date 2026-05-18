    Joar Bhata: একসঙ্গে বিপদে উজি-নিশা, দুই বোনকে প্রাণে মেরে খেলার ষড়যন্ত্র করল কে?

    Joar Bhata: জোয়ার ভাঁটা ধারাবাহিকের গল্পে কিছুদিন আগেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল নিশাকে গুলি করে মেরে দিতে চাইছে ঋষি। কিন্তু পরবর্তীকালে বোঝা গেল ঋষি নয় বরং ঋষির রূপ ধরে অন্য একজন এসেছিল নিশাকে শেষ করে দিতে। কিন্তু এবার শুধুমাত্র একা নিশা বিপদে নয়, বিপদে পড়েছে উজিও।

    May 18, 2026, 14:07:40 IST
    By Swati Das Banerjee
    একসঙ্গে বিপদে উজি-নিশা
    ধারাবাহিকের নতুন যে প্রোমোটি প্রকাশে এসেছে সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, উজি আর নিশা দুজনেই একটা বড় ঘরের মধ্যে আটকে রয়েছে। দুজনেরই হাত চেয়ারে বাঁধা। কিন্তু কেন তাদের ধরে রাখা হয়েছে? এর পেছনে রয়েছে কে?

    এরপরই দেখতে পাওয়া যায় ঋষির বোন বিয়ের পিঁড়িতে বসে রয়েছে। কিন্তু যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সে সুবিধের মানুষ নয়। কিন্তু উজিকে ভুল বুঝে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে ঋষির বোন। এদিকে উজিকে বারবার ফোন করেও পায় না ঋষি। চিন্তা করতে থাকে ঋষির মাও।

    এই সবকিছুর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় যেখানে উজি আর নিশাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, সেই ঘরে ছেড়ে দেওয়া হয় গ্যাস। আর ঘরের বাইরে লাইটের হাতে দাঁড়িয়ে থাকে মেসোমশাই। এবার বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে দুই বোনকে কে ঘরে আটকে রেখেছে? কে তাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করছে?

    কিন্তু এই বিপদ থেকে কিভাবে নিজেদের রক্ষা করবে উজি- নিশা? দুই বোনকে শেষ করে দেওয়ার পেছনে কারণ কি? নিশা বলে সে প্রাণ থাকতে বোনকে মরতে দেবে না কিন্তু অন্যদিকে উজি চিন্তা করে কি করে সে ননদকে বাঁচাবে।

    জোয়ার ভাঁটা সিরিয়াল প্রথম থেকেই টিআরপি তালিকায় বেশ ভালো নম্বর করে। ধারাবাহিকের গল্প থেকে শুরু করে অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় বেশ মুগ্ধ করে দর্শকদের। এবার ধারাবাহিকের গল্পের মোড় কোন দিকে ঘুরবে সেটাই এখন দেখার।ধারাবাহিকের এই ব্লকবাস্টার পর্ব দেখার জন্য চোখ রাখতে হবে আগামী ২২ মে, জি বাংলার পর্দায় শুধুমাত্র রাত নটায়।

