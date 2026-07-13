ক্যানসার মুক্ত হয়েও শেষ রক্ষা হল না, চলে গেলেন ‘জুরাসিক পার্ক’ খ্যাত স্যাম নীল

ক্যানসার মুক্ত হয়েও শেষ রক্ষা হল না, চলে গেলেন ‘জুরাসিক পার্ক’ খ্যাত স্যাম নীল
নিউজিল্যান্ডের অভিনেতা স্যাম নীল, যিনি 'দা পিয়ানো' এবং 'জুরাসিক পার্ক' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন, তিনি ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন।
কিছু কিছু মানুষের মৃত্যু যেন একটা গোটা প্রজন্মের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে। যেমন স্যাম নীলের মৃত্যু। ‘জুরাসিক পার্ক’ ছবিতে ডঃ অ্যালান গ্র্যান্ডের চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা স্যাম নীল গতকাল ৭৮ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন। এই বিষয়ে অভিনেতার পরিবার সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি পোস্ট শেয়ার করে খবরটি নিশ্চিত করেছে। তাঁরা আরও জানিয়েছে যে স্যাম ক্যানসার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।
পরিবারের তরফ থেকে বিবৃতিতে লেখা, ‘অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে সোমবার, ১৩ জুলাই সিডনি, অস্ট্রেলিয়ায় স্যাম নীলের মৃত্যু হয়েছে। স্যাম তাঁর শেষ সময়ে পরিবারের সঙ্গেই ছিলেন। এই ক্ষতি একেবারেই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিল, তবে এ কথা জানতে পারাটা অনেক স্বস্তির যে স্যাম ক্যানসার মুক্ত ছিলেন। বর্তমানে, আমরা পরিবার হিসেবে প্রার্থনা করছি যে আমাদের এই বড় ক্ষতির সময়ে আমাদের গোপনীয়তার প্রতি সম্মান রাখা হোক।’
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স্যাম নিল পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে নন-হজকিন লিম্ফোমা (এক ধরণের ব্লাড ক্যানসার)-এর সাথে লড়াই করছিলেন। তিনি একটি সাক্ষাত্কারে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি কেমোথেরাপি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তা সত্ত্বেও তিনি ক্যানসারকে পরাজিত করেছেন।
সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেছিলেন, ‘আমার কেমোথেরাপি কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি একেবারে অসহায় ছিলাম এবং মনে হয়েছিল আমার শেষ নিকটবর্তী, যা স্পষ্টতই সুখকর ছিল না। কিন্তু আমার ক্যানসার চলে গিয়েছে।’
সেলিব্রিটি নেট ওয়ার্থ রিপোর্ট অনুসারে, স্যাম নিলের নেট মূল্য ১৮ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ১,৫ বিলিয়ন রুপি)। তিনি 'জুরাসিক পার্ক' চলচ্চিত্র এবং এর অনেক সিক্যুয়ালে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। ড. অ্যালান গ্রান্টের ভূমিকায় অভিনয় করার পাশাপাশি স্যাম নিল আন্দ্রে জুলাভস্কির অসাধারণ হরর ফিল্ম 'পজেশন'-এ ইসাবেল আদজানির সাথেও কাজ করেছিলেন।
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স্যাম নিল টম ক্ল্যান্সির জ্যাক রায়ান থ্রিলার সিরিজ অবলম্বনে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'দ্য হান্ট ফর রেড অক্টোবর'-এ অভিনয় করেছিলেন। তিনি শন কনারি এবং অ্যালেক বল্ডউইনের সাথে এতে হাজির হয়েছিলেন। এ ছাড়া 'দ্য হান্ট ফর রেড অক্টোবর', 'দ্য পিয়ানো' ও 'পজেশন'-এর মতো দুর্দান্ত চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।