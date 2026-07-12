কোভিড আক্রান্ত কুমার শানুর ছেলে, কেমন আছেন তিনি? জানালেন স্বয়ং সঙ্গীতশিল্পী

২০২০ সালে মহামারীর রূপ নিয়েছিল কোভিড ১৯। একাধারে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন সেই সময়। যদিও এখন অনেকটাই সীমিত হয়েছে কোভিড ১৯। তবে আবার এমন একটি খবর সামনে উঠে এল যা শুনে সকলেই বেশ কিছুটা চিন্তিত।
২০২০ সালে মহামারীর রূপ নিয়েছিল কোভিড ১৯। একাধারে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন সেই সময়। যদিও এখন অনেকটাই সীমিত হয়েছে কোভিড ১৯। তবে আবার এমন একটি খবর সামনে উঠে এল যা শুনে সকলেই বেশ কিছুটা চিন্তিত।
হাসপাতালে ভর্তি কুমার শানুর ছেলে জান কুমার শানু। রবিবার হাসপাতাল থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি নিজেই নিজের অসুস্থতার খবর জানান। যদিও মন খারাপ করে নয় বরং কিছুটা হাসিমুখেই এই অসুস্থতার খবর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন কুমার শানুর ছেলে।
যে ভিডিওটি তিনি সমাজ মাধ্যমে ভাগ করেছেন সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, হাসপাতালের পোশাকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। হিন্দি গানের সুরে তিনি বলছেন, ‘চীন থেকে এল আমার বন্ধু, কোভিডকে সেলাম করুন। আমার প্রিয় পোশাকশিল্পী কোকিলাবেন - এর পোশাক পরে রয়েছি।’
কুমার শানুর ছেলের এই ভিডিও বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিনোদন জগতের একাধিক নামিদামি ব্যক্তিত্ব গায়কের সুস্থতা কামনা করেছেন। তবে এই খবরটি কিছুটা হলেও উদ্বিগ্নতা ছড়িয়েছে কারণ একজন আক্রান্ত হওয়া মানেই সেখান থেকে এই রোগ আবার ছড়িয়ে পড়তে পারে।