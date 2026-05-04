Kangana Ranaut: 'রাজনীতিতেও নারীদের মর্যাদা নেই... ', রাহুল গান্ধীকে বিয়ে করার মিম নিয়ে কঙ্গনা

Kangana Ranaut: 'রাজনীতিতেও নারীদের মর্যাদা নেই... ', রাহুল গান্ধীকে বিয়ে করার মিম নিয়ে কঙ্গনা
Kangana Ranaut: ৪ মে সকাল থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি মিম ঘোরাফেরা করছে যেখানে বলা হচ্ছে যে রাহুল গান্ধী যদি বিজেপিতে যোগ দেন তাহলে কঙ্গনা রাহুলকে বিয়ে করবেন। এই মিম নিয়ে ইতিমধ্যেই হয়েছে বিস্তর জলঘোলা। এবার এই প্রসঙ্গে সরাসরি মুখ খুললেন কঙ্গনা নিজেই।
কিছুদিন আগেই রাঘব চড্ডা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এরপরেই রাহুল গান্ধীর বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করতে থাকে একটি মিম। ওই মিমে লেখা, কঙ্গনা বলছেন যদি রাহুল গান্ধী বিজেপিতে যোগ দেন তাহলে আমি ওকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাকিদের পাশাপাশি কঙ্গনার চোখেও পড়েছে এই মিম।
সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হওয়া এই মিম নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পুনরায় শেয়ার করে কঙ্গনা লেখেন, ‘এই ভুয়ো খবরটা কি জঘন্য। রাজনীতিতেও নারীদের কোনও মর্যাদা নেই। যারা এই ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে তাদের লজ্জা হওয়া উচিত।’
কঙ্গনা প্রসঙ্গে
বেশ কয়েক বছর কঙ্গনা সিনেমা জগত থেকে দূরে রয়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে কাজ করছেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই ‘কুইন’ ছবির সিক্যুয়েলে দেখতে পাওয়া যাবে কঙ্গনাকে। জানা গিয়েছে, এই সিনেমার পরিচালনা চিত্রনাটলেখা এবং সহ প্রযোজনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বিকাশ বাহল। তিন মাসের মধ্যে ছবির শুটিং শেষ করার পরিকল্পনা করেছেন পরিচালক।
তবে বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গিয়েছে, ছবিটি ‘কুইন’ সিনেমার দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে তৈরি করা হলেও এই ছবির নাম ‘কুইন ২’ হবে না। এর পরিবর্তে নির্মাতারা নতুন শিরোনাম খুঁজছেন যার মধ্যে ‘কুইন ফরেভার’, এই শিরোনামটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে তবে ফাইনাল কিছু এখনও জানানো হয়নি।
