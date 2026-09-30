‘অনেকের কেরিয়ারের শেষ করেছে এই শো’, ‘কফি উইথ করণ’ বন্ধের ঘোষণা করণের

‘অনেকের কেরিয়ারের শেষ করেছে এই শো’, ‘কফি উইথ করণ’ বন্ধের ঘোষণা করণের
বিতর্কিত অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম একটি অনুষ্ঠান ছিল করণ জোহর সঞ্চালিত অনুষ্ঠান কফি উইথ করণ। নয়টি সিজনের প্রতিটি সিজনে বহু তারকাকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে শোনা গিয়েছে।
বিতর্কিত অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম একটি অনুষ্ঠান ছিল করণ জোহর সঞ্চালিত অনুষ্ঠান ‘কফি উইথ করণ’। নয়টি সিজনের প্রতিটি সিজনে বহু তারকাকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে শোনা গিয়েছে। এই অনুষ্ঠানে তারকাদের বিভিন্ন মন্তব্য ঘিরে একাধিক বা তৈরি হয়েছে বিতর্ক। কিন্তু এবার অনুষ্ঠানের অনুরাগীদের জন্য খারাপ খবর কারণ বুধবার এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলেন করণ জোহর।
করণ জোহর তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ‘কফি উইথ করণ’-এর সিজন ৯-এর প্রোমো পোস্ট করে জানিয়েছেন যে, এটি ১৪ অক্টোবর থেকে জিওহটস্টারে স্ট্রিম হবে। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘আমার মনে হয় আমাদের কথা বলা দরকার। অবশ্যই কফি খেতে খেতে। হটস্টার স্পেশালস: কফি উইথ করণ সিজন ৯, ১৪ অক্টোবর থেকে জিওহটস্টারে স্ট্রিম হচ্ছে।’
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ভিডিওটিতে দেখা যায়, করণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন যখন তিনি বলেন যে ২০০৪ সালে তিনি তাঁর বাবা যশকে একটি টক শো করার কথা বলেছিলেন, এবং এর কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। সেই বছরের অগস্টে শো-টির প্রথম পর্ব প্রচারিত হয়, এবং তারপর থেকে তাঁকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।
ভিডিওতে করণ উল্লেখ করেন যে, এই শো-টির কারণে তিনি এখনও 'স্বজনপ্রীতি' শব্দটির সাথে লড়াই করছেন; তাঁর অনুষ্ঠানে এমন অতিথিরাও ছিলেন যাঁরা ছিলেন প্রেমিক-প্রেমিকা, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখন বিবাহিত, কেউ কেউ আবার আলাদা হয়ে গিয়েছেন। তিনি এও মজা করে বলেন যে, এই শো-টি কিছু জাতীয় আইকনের 'কেরিয়ার প্রায় শেষ করে দিয়েছিল'। দর্শকদের শেষবারের মতো এক কাপ কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে ভিডিওটি শেষ হয়।
‘কফি উইথ করণ’-এর সমাপ্তিতে করণ জোহর
একটি প্রেস নোটে, করণ ‘কফি উইথ করণ’-এর সমাপ্তি প্রসঙ্গে বলেন, ‘কিছু যাত্রা থাকে যা শেষ করার পরিকল্পনা করা হয় না, আপনি কেবল আপনার অন্তরের গভীরে কোথাও জানেন, কখন সেগুলোকে বিদায় জানানোর সময় হয়েছে। ‘কফি উইথ করণ’ আমার জীবনের একটি অসাধারণ অংশ। এটি আমাকে বন্ধুত্ব, স্মৃতি, চরম পাগলামির মুহূর্ত, অনেক ভালোবাসা এবং হ্যাঁ, এর ন্যায্য পরিমাণ বিতর্কও দিয়েছে! কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যে, যা অপরিবর্তিত থেকেছে তা হলো দর্শক।’
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তিনি আরও জানান, 'বিদায় জানানোটা আবেগঘন, কিন্তু এটা সঠিক বলেও মনে হচ্ছে। এই শেষ সিজনটি হলো কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা এবং যারা ‘কফি উইথ করণ’-কে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছেন, তাদের সকলের প্রতি শেষবারের মতো কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি উপায়। তাই, আসুন আমার সাথে শেষবারের মতো এক কাপ কফি পান করুন। শেষবারের মতো'।