সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরে গেলেন করণ? 'কোনও অযৌক্তিক…', যা বললেন তিনি

সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরে গেলেন করণ? 'কোনও অযৌক্তিক…', যা বললেন তিনি
প্রযোজক তথা পরিচালক করণ জোহর সম্প্রতি একটা পোস্ট শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। তিনি ডিজিটালি ডিটক্স করার পরিকল্পনা করছেন, তাই আগামী এক সপ্তাহের জন্য তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রোল করা, নতুন পোস্ট শেয়ার করা বা স্টোরি শেয়ার করা থেকে বিরত থাকবেন। তিনি ম্যাসেজ পাঠানো বা উত্তর দেওয়া থেকেও বিরত থাকবেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় থাকেন। তার বিরতির ঘোষণার পোস্টটি সবাইকে বেশ অবাক করেছে।
সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এক সপ্তাহের বিরতি নেওয়ার আগে, করণ জোহর সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রযোজনা সংস্থা ধর্মার শেয়ার করা একটি ভিডিয়ো রি- শেয়ার করেছিলেন। ভিডিয়োটি আলিয়া ভাটকে দিয়ে শুরু হয়। পরে, অক্ষয় কুমার, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং জাহ্নবী কাপুরকে দেশাত্মবোধক চেতনা প্রসঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে।
করণ জোহর সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় থাকেন। সম্প্রতি, তাঁর দুটি ছবি ‘ধুরন্ধর’ এবং 'বর্ডার ২'-এর বক্স অফিস সফল হয়েছে। পাশাপাশি দারুণ প্রশংসা পেয়েছে। এর আগে তিনি ইয়ামি গৌতমের ছবি 'হক'-এর জন্যও প্রশংসিত হয়েছিলেন। তবে, এর জন্য তাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল করা হয়েছিল।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। যেখানে ইয়ামি গৌতম করণ জোহরের রিয়েলিটি শোতে তাঁর ছবির প্রচারণার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। নেটিজেনরা বলেছেন যে, করণ এক সময় তাঁকে উপেক্ষা করেছিলেন এবং এখন তাঁর ছবির প্রশংসা করছেন। করণ অতীতে বেশ কয়েকবার ট্রোল হওয়ার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। এই কারণেই কি তিনি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন? এর পিছনের কারণ সম্পর্কে অবশ্য এখনও মুখ খোলননি তিনি।
