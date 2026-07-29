গুরু পূর্ণিমার দিন মা হলেন করিশ্মা, ছেলে হল না মেয়ে?

গুরু পূর্ণিমার দিন মা হলেন করিশ্মা, ছেলে হল না মেয়ে?
করিশ্মা তান্না মা হলেন। অভিনেত্রী সামাজিক মাধ্যমে ভক্ত ও বন্ধুদের কাছে এই আনন্দের খবর প্রকাশ করেছেন। তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন।
গুরু পূর্ণিমার দিন মা হলেন করিশ্মা তান্না। অভিনেত্রী একটি ফুটফুটে পুত্রকে জন্ম দিয়েছেন। করিশ্মার স্বামী বরুণের সঙ্গে একটি পোস্ট শেয়ার করে সকলকে এই সুখবর জানিয়েছেন। করিশ্মা একটি শিশুর পায়ের ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে একটি ট্যাগ ঝুলছে 'সে এখানে এসেছে'।
এই ছবির সাথে ক্যাপশনে করিশ্মা লিখেছেন, 'গুরু পূর্ণিমার পবিত্র দিনে আমাদের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ এসেছে ২৯ জুলাই ২০২৬-এ। তোমাকে স্বাগতম এই দুনিয়ায়। করিশ্মা ও বরুণ।' এই পোস্টে স্মৃতি ইরানি, খুশি কাপূর, নেহা ধূপিয়া, অনুষ্কা রঞ্জনসহ একাধিক সেলিব্রিটি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং সন্তানের স্বাগতম জানিয়েছেন।
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প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তটির জন্য করিশ্মা বেশ কিছু সময় ধরে অপেক্ষা করছিলেন। অভিনেত্রী তাঁর বেবি বাম্পের সঙ্গে নিয়মিত ছবি শেয়ার করছিলেন। গর্ভাবস্থার সময় করিশ্মা তাঁর ফিটনেসের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন।
করিশ্মার বিশেষ বিষয় হল, ডেলিভারির শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বেশ সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁর ফিটনেসের পুরো যত্ন নিয়েছেন। তিনি প্রতিদিন জিমে যেতেন এবং এই সময় পাপারাজ্জি তাঁকে ক্যাপচারও করত।
করিশ্মা ও বরুণ ২০২১ সাল থেকে একে অপরকে ডেট করছিলেন। পরে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ তারা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের বিয়েতে শুধু পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আমন্ত্রণ ছিল।
অতীতে একটি সাক্ষাত্কারে করিশ্মা বলেছিলেন, ‘সত্যি বলতে, আগে আমি সন্তান নিতে চাইতাম না। আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি কখনও বেবি প্ল্যান করব কি না। আমি শুধুমাত্র কাজ করতে চাইতাম এবং কোনও দায়িত্ব নিতে চাইতাম না। আমার জীবন ছিল শুধু আমার স্বামী, আমার কুকুর, আমার মা এবং আমার কেরিয়ার। এটাই আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন আমি এই যাত্রার জন্য খুবই উত্তেজিত।’
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করিশ্মার পেশাদার জীবন
২০২৩ সালে করিশ্মার ‘স্কুপ’ নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায়। এই সিরিজটি হংসল মেহতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এই শো'কে এশিয়া কনটেন্ট অ্যাওয়ার্ডস এবং গ্লোবাল ওটিটি অ্যাওয়ার্ডসে সেরা এশিয়ান টিভি সিরিজের পুরস্কারও সমস্ত পেয়েছিল। স্কূপের পরে করিশ্মা, অনন্যা পান্ডে-র প্রোজেক্ট 'কল মি বে'-তে দেখা গিয়েছিল।